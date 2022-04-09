У Харкові курсують евакуаційні поїзди, але черги дуже великі.

24 лютого почалося широкомасштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами. Одним з найбільш постраждалих міст є Харків. 9 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг досить великі.

Евакуаційні поїзди з Харкова 9 квітня

Потяги відправляються зі станції "Харків Пасажирський". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси. 9 квітня курсують наступні поїзди:

07:50 138/137 Хмельницький - Лозова

08:30 753 Харків-Пас - Львів

10:05 264/263 Харків-Пас - Київ-Пас

11:00 741 Харків-Пас - Львів

11:30 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ

12:06 46/45 Лозова - Ужгород

13:05 723 Харків-Пас - Київ-Пас

14:58 17/18 Полтава Південна - Ім. Т.Шевченка

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

21:08 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

21:2 138/137 Лозова - Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна

22:10 45/46 Ужгород - Лозова

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