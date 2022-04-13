Виїхати з Одеси можна на особистому транспорті, а також на поїзді.

Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.

Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.

Евакуаційні поїзди з Одеси 12 квітня

05:34 142/141 Харків-Пас - Львів

08:20 138/137 Хмельницький - Харків-Пас

08:30 753 Харків-Пас - Львів

10:05 264/263 Харків-Пас - Київ-Пас

11:00 209/210 Харків-Пас - Івано-Франківськ

11:00 741 Харків-Пас - Львів

12:06 46/45 Лозова - Ужгород

13:05 723 Харків-Пас - Київ-Пас

14:10 142/141 Львів - Лозова

14:58 17/18 Полтава Південна - Ім. Т.Шевченка

19:27 795/796 Харків-Пас - Дніпро

21:08 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

21:26 138/137 Лозова - Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас - Одеса-Головна

22:40 45/46 Ужгород - Лозова

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