Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.
Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.
Евакуаційні поїзди з Одеси 15 квітня
02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас
04:02 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ
05:38 138/137 Лозова - Хмельницький
06:40 60/58 Чоп - Київ-Пас
08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас
08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
12:06 45/46 Ужгород - Лозова
12:17 885 Київ-Пас - Рівне
14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
14:07 749/750 Київ-Пас - Відень
14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський
15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів
15:09 142/141 Харків-Пас - Львів
15:17 867 Київ-Пас - Гречани
17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино
17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук
18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород
19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ
19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава
19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів
20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород
20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець
20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта
20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп
21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель
21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг
21:54 264/263 Київ-Пас - Харків-Пас
22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці
22:27 46/45 Лозова - Ужгород
22:37 91/92 Київ-Пас - Львів
23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро
23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас
23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький
23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський