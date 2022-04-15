Виїхати з Одеси можна на особистому транспорті, а також на поїзді.

Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.

Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.

Евакуаційні поїзди з Одеси 15 квітня

02:50 21/22 Трускавець - Харків-Пас

04:02 2/1 Харків-Пас - Івано-Франківськ

05:38 138/137 Лозова - Хмельницький

06:40 60/58 Чоп - Київ-Пас

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

12:06 45/46 Ужгород - Лозова

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів

15:09 142/141 Харків-Пас - Львів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 264/263 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 46/45 Лозова - Ужгород

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

23:05 180/179 Київ-Пас - Дніпро

23:18 138/137 Хмельницький - Харків-Пас

23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

23:59 139/140 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

Вас також можуть зацікавити новини: