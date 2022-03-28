Виїхати з Одеси можна на особистому транспорті, а також на поїзді.

Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.

Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.

Евакуаційні поїзди з Одеси 28 березня

03:46 - 142/141 Лозова - Львів

07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова

09:00 - 753 Харків-Пас. - Львів

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород

15:09 - 15/16 Харків-Пас. - Рахів

17:00 - 755 Харків-Пас. - Львів

19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20:15 - 21/22 Харків-Пас. - Трускавець

20:35 - 138/138 Лозова - Хмельницький

21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова

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