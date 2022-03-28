Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.
Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.
Евакуаційні поїзди з Одеси 28 березня
03:46 - 142/141 Лозова - Львів
07:50 - 138/137 Хмельницький - Лозова
09:00 - 753 Харків-Пас. - Львів
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород
15:09 - 15/16 Харків-Пас. - Рахів
17:00 - 755 Харків-Пас. - Львів
19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро
20:15 - 21/22 Харків-Пас. - Трускавець
20:35 - 138/138 Лозова - Хмельницький
21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозова