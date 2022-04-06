Виїхати з Одеси можна на особистому транспорті, а також на поїзді.

Одеса - одне з найбільш постраждалих міст від повномасштабного вторгнення Росії. Жителі міста щодня намагаються виїхати з Одеси в більш безпечні міста або закордон. Для біженців курсують безкоштовні евакуаційні поїзди.

Пріоритет в посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло. Також у міру завантаження можуть призначатися додаткові рейси.

Евакуаційні поїзди з Одеси 6 квітня

14:15 - 25/26 Одеса-Головна - Рахів*

18:13 - 77/78 Одеса-Головна - Ковель*

18:22 - 35/36 Одеса-Головна - Пшемисль*

18:22 - 38/37 Одеса-Головна - Ужгород*

20:49 - 136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 - 12/11 Одеса-Головна - Львів*

21:56 - 53/54 Одеса-Головна - Дніпро*

21:56 - 563/564 Одеса-Головна - Кривий Ріг*

22:03 - 105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас*

22:25 - 8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.*

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

* квитки в продажу

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