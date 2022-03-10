Виїхати з Києва на особистому транспорті дуже важко - краще скористатися поїздом.

Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на схід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.

Проїзд у поїздах безкоштовний, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 10 березня

06:23 - №114, 142 Львів-Лиман;

07:00 - №722 Дарниця-Харків;

07:00 - №732 Дарниця-Дніпро;

08:00 - № 705 Дарниця-Львів;

12:06 - №45 Ужгород-Лиман;

13:34 - №114/142 Лиман-Львів;

14:07 - №749 Київ – Івано-Франківськ;

14:25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський;

15:02 - №55 Київ-Рахів;

17:00 – №743 Київ-Львів;

17:12 - №13 Київ – Солотвино;

17:42 - №792 Київ-Кременчук;

17:42 - №790 Київ-Кропивницький;

18:30 - №81 Київ-Ужгород;

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;

19:48 - №95 Київ-Рахів;

20:05 - №29 Київ-Ужгород;

20:12 - №49 Київ-Трускавець;

20:21 - №59 Київ-Чоп;

20:21 - №57 Київ-Ворохта;

21:07 - №38 Київ-Запоріжжя;

21:15 - №105 Київ-Одеса;

21:22 - №97 Київ-Ковель;

21:50 - №15 Харків-Рахів;

22:03 - №149 Полтава-Чернівці;

22:22 - № 7 Київ-Чернівці;

22:37 - №91 Київ-Львів;

22:47 - №46 Лиман-Ужгород;

23: 46 – №771 Київ-Хмельницький.

Евакуація з Київської області

10 березня проводиться евакуація з найбільш небезпечних міст Київської області в столицю, після чого біженці зможуть виїхати зі столиці поїздами.

Евакуація проводиться за маршрутами Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ, через Стоянку і Білогородку.

Місця збору для евакуації:

Ірпінь, готель Ірпінь, вул. Соборна, 105б

Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12

Гостомель, виправна колонія, вул. Мирна, 3А

Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна

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