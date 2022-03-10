Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на схід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.
Проїзд у поїздах безкоштовний, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.
Евакуаційні поїзди з Києва 10 березня
06:23 - №114, 142 Львів-Лиман;
07:00 - №722 Дарниця-Харків;
07:00 - №732 Дарниця-Дніпро;
08:00 - № 705 Дарниця-Львів;
12:06 - №45 Ужгород-Лиман;
13:34 - №114/142 Лиман-Львів;
14:07 - №749 Київ – Івано-Франківськ;
14:25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський;
15:02 - №55 Київ-Рахів;
17:00 – №743 Київ-Львів;
17:12 - №13 Київ – Солотвино;
17:42 - №792 Київ-Кременчук;
17:42 - №790 Київ-Кропивницький;
18:30 - №81 Київ-Ужгород;
19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ;
19:48 - №95 Київ-Рахів;
20:05 - №29 Київ-Ужгород;
20:12 - №49 Київ-Трускавець;
20:21 - №59 Київ-Чоп;
20:21 - №57 Київ-Ворохта;
21:07 - №38 Київ-Запоріжжя;
21:15 - №105 Київ-Одеса;
21:22 - №97 Київ-Ковель;
21:50 - №15 Харків-Рахів;
22:03 - №149 Полтава-Чернівці;
22:22 - № 7 Київ-Чернівці;
22:37 - №91 Київ-Львів;
22:47 - №46 Лиман-Ужгород;
23: 46 – №771 Київ-Хмельницький.
Евакуація з Київської області
10 березня проводиться евакуація з найбільш небезпечних міст Київської області в столицю, після чого біженці зможуть виїхати зі столиці поїздами.
Евакуація проводиться за маршрутами Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ, через Стоянку і Білогородку.
Місця збору для евакуації:
- Ірпінь, готель Ірпінь, вул. Соборна, 105б
- Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
- Гостомель, виправна колонія, вул. Мирна, 3А
- Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна