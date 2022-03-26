Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на захід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.
Проїзд у поїздах безкоштовний, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.
Евакуаційні поїзди з Києва 26 березня
00:40 - 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук
01:00 - 754 Дарниця - Харків-Пас.
01:36 - 15/16 Рахів - Харків-Пас.
02:30 - 21/22 Трускавець - Харків-Пас.
03:42 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
04:01 - 149/150 Чернівці - Полтава Південна
05:05 - 138/138 Лозова - Хмельницький
05:40 - 142/141 Львів - Лозова
07:05 - 722 Дарниця - Харків-Пас.
08:30 - 715/716 Київ-Пас - Пшемисль
09:00 - 717 Дарниця - Львів
11:46 - 45/46 Ужгород - Лозова
13:09 - 142/141 Лозова - Львів
14:07 - 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
14:07 - 749/750 Київ-Пас - Відень
14:25 - 769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця- Львів
17:07 - 743 Дарниця - Львів
17:09 - 13/14 Київ-Пас - Солотвино
17:42 - 790/789 Київ-Пас - Кропивницький
17:42 - 792/791 Київ-Пас - Кременчук
18:30 - 81/82 Київ-Пас - Ужгород
19:06 - 43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ
19:13 - 67/68 Київ-Пас - Варшава
19:13 - 909/910 Київ-Пас - Хелм
19:48 - 95/96 Київ-Пас - Рахів
20:05 - 29/30 Київ-Пас - Ужгород
20:12 - 49/50 Київ-Пас - Трускавець
20:21 - 57/59 Київ-Пас - Ворохта
20:21 - 60/58 Київ-Пас - Чоп
21:07 - 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
21:15 - 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
21:22 - 98/97 Київ-Пас - Ковель
21:28 - 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний
21:33 - 149/150 Полтава Півд - Чернівці
21:50 - 15/16 Харків-Пас. - Рахів
22:22 - 7/8 Київ-Пас - Чернівці
22:27 - 45/46 Лозова - Ужгород
22:37 - 91/92 Київ-Пас - Львів
22:40 - 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ
22:49 - 138/137 Хмельницький - Лозова
23:46 - 771/772 Київ-Пас - Хмельницький