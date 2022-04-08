Виїхати з Києва на особистому транспорті дуже важко - краще скористатися поїздом.

Столиця України сильно постраждала під час війни з Росією. Кияни продовжують тікати від вибухів і обстрілів на захід України або закордон. Виїхати на своєму транспорті зі столиці важко, але для бажаючих покинути місто діють безкоштовні евакуаційні поїзди.

Проїзд у поїздах з білетом, пріоритет у посадці мають вагітні жінки, діти, літні люди. Деякі евакуаційні потяги будуть безкоштовними. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 8 квітня

02:00 111/112 Харків-Пас - Львів

03:42 21/22 Харків-Пас - Трускавець

04:16 1/2 Івано-Франківськ - Харків-Пас

05:05 138/137 Лозова - Хмельницький

05:40 142/141 Львів - Лозова

08:00 722 Київ-Пас - Харків-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

11:46 45/46 Ужгород - Лозова

12:17 885 Київ-Пас - Рівне

13:09 142/141 Лозова - Львів

14:07 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:07 749/750 Київ-Пас - Відень

14:25 769/770 Київ-Пас - Кам’янець-Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас - Рахів

15:17 867 Київ-Пас - Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 792/791 - Київ-Пас - Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас - Варшава

19:13 909/910 Київ-Пас - Хелм

19:48 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас - Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг

21:54 264/263 Київ-Пас - Харків-Пас

22:22 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 46/45 Лозова - Ужгород

22:37 91/92 Київ-Пас - Львів

22:49 138/137 Хмельницький - Лозова

23:46 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

Вас також можуть зацікавити новини: