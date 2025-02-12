Загальна кількість машин з Китаю, які в січні придбали українці, суттєво знизилась .

У минулому місяці українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю. Такі дані наводить спеціалізований портал Укравтопром.

Якщо порівнювати з січнем 2024 року, це приблизно на 40% менше. Зі всієї кількості 674 одиниці виявились новими авто, тоді як 145 – вживаними. Також можна констатувати повне домінування електромобілів в цьому сегменті – на них прийшлося 82% ринку.

ТОП-5 нових авто з Китаю:

Відео дня

BYD Song Plus – 155 одиниць;

Zeekr 001 – 59;

Zeekr 7X – 41;

Volkswagen ID.4 – 39;

Audi Q4 e-tron – 39.

ТОП-5 вживаних авто з Китаю:

Zeekr 001 – 18 одиниць;

Zeekr 7X – 15;

Polestar 2 – 11;

Volkswagen ID.4 – 10;

Audi Q4 e-tron – 8.

Китайські автомобілі – останні новини

Нещодавно стало відомо, що продажі нової китайської моделі Wuling Starlight злетіли у 2024-му більш ніж на 580%! Зазначимо, що авто, представлене у 2023 році, стало першим середньорозмірним автомобілем підрозділу SAIC-GM-Wuling.

Також зростає популярність міських авто з Китаю. Як показало нещодавнє дослідження, китайці фактично захопили світовий ринок цих автомобілів. Найбільшим попитом у 2024-му користувались моделі Wuling Hongguang Mini EV та Wuling Bingo.

В Євросоюзі занепокоєні зростанням популярності китайських авто. Фахівці зазначають, що Китай може використовувати для шпигунства машини китайського виробництва, продані на ринку Європи. Раніше подібні побоювання також висловлювали чиновники зі США.

Вас також можуть зацікавити новини: