У минулому місяці українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю. Такі дані наводить спеціалізований портал Укравтопром.
Якщо порівнювати з січнем 2024 року, це приблизно на 40% менше. Зі всієї кількості 674 одиниці виявились новими авто, тоді як 145 – вживаними. Також можна констатувати повне домінування електромобілів в цьому сегменті – на них прийшлося 82% ринку.
ТОП-5 нових авто з Китаю:
- BYD Song Plus – 155 одиниць;
- Zeekr 001 – 59;
- Zeekr 7X – 41;
- Volkswagen ID.4 – 39;
- Audi Q4 e-tron – 39.
ТОП-5 вживаних авто з Китаю:
- Zeekr 001 – 18 одиниць;
- Zeekr 7X – 15;
- Polestar 2 – 11;
- Volkswagen ID.4 – 10;
- Audi Q4 e-tron – 8.
Китайські автомобілі – останні новини
Нещодавно стало відомо, що продажі нової китайської моделі Wuling Starlight злетіли у 2024-му більш ніж на 580%! Зазначимо, що авто, представлене у 2023 році, стало першим середньорозмірним автомобілем підрозділу SAIC-GM-Wuling.
Також зростає популярність міських авто з Китаю. Як показало нещодавнє дослідження, китайці фактично захопили світовий ринок цих автомобілів. Найбільшим попитом у 2024-му користувались моделі Wuling Hongguang Mini EV та Wuling Bingo.
В Євросоюзі занепокоєні зростанням популярності китайських авто. Фахівці зазначають, що Китай може використовувати для шпигунства машини китайського виробництва, продані на ринку Європи. Раніше подібні побоювання також висловлювали чиновники зі США.