Зараз росіяни пускають потяги по одній із двох колій.

Під час української атаки 17 листопада залізнична гілка Керченського мосту також зазнала значних пошкоджень, хоча й не таких фатальних, як автомобільна. Про це свідчать свіжі супутникові знімки високої якості.

Знімки опублікував канал Dnipro Osint Гарбуз. Паблік "Крымский ветер" детально їх проаналізував.

"Поблизу залізничної арки фіксується відсутність фрагмента крайньої частини прольоту разом із захисною огорожею. Ймовірно, саме цим пояснюється той факт, що потяги використовують лише одну колію – друга, можливо, зазнала критичних пошкоджень", – пише канал.

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Паблік констатує, що залізнична гілка, хоч і не обвалилася, як автомобільна, все ж не уникла значних пошкоджень.

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Як писав УНІАН, після пошкодження Керченського мосту залізничний рух по ньому, за словами представника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, триває лише в обмеженому обсязі, а судноплавство через Керч-Єнікальський канал неможливе через обвалену конструкцію, що перекрила фарватер.

За його оцінкою, після перекриття протоки становище Чорноморського флоту РФ погіршилося: можливості для маневрування скоротилися, а діяльність флоту дедалі більше зводиться до забезпечення власного виживання в межах гавані.

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