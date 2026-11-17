На Лівому березі Києва утворилися масштабні затори.

У вівторок, 17 листопада, нічна ракетно-дронова атака Росії спричинила велику кількість заторів на дорогах, що сполучають Лівий і Правий береги.

За даними каналу "Київ", щільність заторів настільки масштабна, що деякі водії залишають автомобілі та продовжують шлях пішки в напрямку станції метро "Чернігівська". Інші пересідають на самокати, щоб швидше дістатися до місця призначення.

У заторах застряг і наземний громадський транспорт. Пасажири виходять із автобусів і тролейбусів, причому водії зупиняються навіть поза офіційними зупинками, аби випустити охочих.

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Величезні затори також утворилися біля мосту Патона після нічної атаки. Рух затруднений через перекриття Північного та Південного мостів. Ситуацію ускладнює й зупинка наземної ділянки зеленої гілки метро.

За даними додатку для водіїв Waze, сильні затори утворилися на Лівому березі, зокрема, на:

вулиці Петра Вершигори;

Подільському мостовому переході:

вулиці Миколи Кибальчича;

Воскресенському проспекті;

проспекті Георгія Нарбута;

вулиці Князя Романа Мстиславовича;

Броварському проспекті;

проспекті Соборності;

вулиці Івана-Миколайчука;

вулиці Петра Радзіна;

проспекті Миколи Бажана.

Також затори спостерігаються на Правому березі, а саме:

Набережно-Рибальській дорозі;

вулиці Набережно-Хрещатицькій;

вулиці Петра Сагайдачного;

Набережному шосе;

проспекті Степана Бандера;

вулиці Новокостянтинівській;

вулиці Вадима Гетьмана.

При цьому в "Київпастрансі" повідомили, що в місті організовули додаткові маршрути громадського транспорту, щоб кияни могли дістатися з одного берега Дніпра на інший.

"Укрзалізниця" також збільшила кількість рейсів приміських електричок. Вранці було призначено два додаткові поїзди за маршрутом "Почайна" – "Дарниця" – "Видубичі" (та у зворотному напрямку) з усіма проміжними зупинками. Це зручний варіант для пасажирів, яким потрібно дістатися до станцій синьої та зеленої гілок метро.

Ситуація з транспортом в Києві - останні новини

17 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, рух поїздів на частині зеленої лінії тимчасово призупинили.

Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі". Про подальші зміни в роботі метро та відновлення руху пасажирам повідомлять додатково. Також унаслідок ворожих ударів на Київ тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостам.

Ще ввечері 16 листопада РФ атакувала столицю кількома хвилями ракет. Гучні вибухи чули на правому березі, у районі Оболоні та Видубичів. Міський голова Віталій Кличко заявив, що Росія атакувала Північний та Південний мости.

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