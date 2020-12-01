Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

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УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 1 грудня.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на мостах – Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту наразі рух відносно вільний.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 1 грудня

Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом спостерігається затор.

Затор є на Броварському проспекті в районі станцій метро "Лівобережна" і "Дарниця". Затор є також на проспекті Визволителів.

Традиційний затор на Братиславській вулиці перед станцією метро "Чернігівська". На проспекті Соборності перед мостом Патона також рух ускладнений.

Тягучка на Дарницькому шосе починається безпосередньо перед Дарницьким мостом.

Перед Південним мостом затор на проспекті Бажана від станції метро "Позняки" до Південного мосту.

Правий берег. У центрі Києва водіям і пасажирам слід бути готовими до пробок в урядовому кварталі на Липках - там заплановані чергові акції протесту і учасники протесту вже перекривали вулицю Грушевського.

Місцями тягучки спостерігаються на проспекті Глушкова і Голосіївському проспекті в напрямку центру, а також на Кільцевій дорозі. Затор також на вулиці Академіка Заболотного у бік Столичного шосе.

При в'їзді до столиці затор є на проспекті Перемоги і тягнеться до метро "Берестейська".

В районі метро "Академмістечко" затор на вулиці Академіка Єфремова, вулиці Академіка Булаховського, проспекті Академіка Палладіна та Великій Окружній.

На півночі Києва проблеми з рухом спостерігаються на вулицях Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, проспекті Степана Бандери в районі "Почайної".

Затори – на Набережному шосе в напрямку Подолу, а також на Набережно-Хрещатицькій. Затор зібрався і вулиці Набережно-Рибальській.

Затори спостерігаються на вулицях Жилянській, Саксаганського, проспекті Лобановського, бульварах Тараса Шевченка і Лесі Українки.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН