Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

Ситуація на дорогах сьогодні стала гіршою, попри відступ ожеледі в Києві.

Читайте такожВведено оперативне положення: у Києві громадський транспорт курсує з перебоями через ожеледицю (фото, відео)УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 15 грудня.

Дощ зі снігом і "захололі" за останні кілька днів дороги в Києві зіграли злий жарт з автомобілістами столиці та водіями, які прямували транзитом. Автомагістралі вкрилися ожеледицею і перетворилися на ковзанки, що призвело до численних ДТП в місті і викликало транспортний апокаліпсис.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на столичних мостах через Дніпро в напрямку правого берега сьогодні з ранку ускладнений.

На Північному мосту ведуться дорожні роботи, дорога перевантажена.

На Русанівському мосту виник затор, яка тягнеться до Гідропарку. Проїзд на мосту Метро ускладнений.

На проспекті Соборності перед мостом Патона виник великий затор, на самому мосту сталась ДТП. Транспорт рухається мостом в напрямку правого берега вкрай повільно.

На Дарницькому мосту спостерігається довгий затор.

Затор в Києві: ситуація на вулицях столиці 15 грудня

Вранці 15 грудня великі затори виникли на в'їздах до Києва і на ключових транспортних артеріях столиці.

Великий затор в напрямку Києва виник на Брест-Литовському шосе до станції метро Житомирська. В районі вулиці Миколи Ушакова на проспекті Перемоги сталась ДТП. Велика пробка тягнеться по проспекту Перемоги до станції метро Берестейська. Ще одна пробка виникла на відрізку від Шулявської до Бульвару Тараса Шевченка.

Пробки виникли також на виїздах з Вишневого і Борщагівки на окружну дорогу.

Велика пробка тягнеться по проспекту Степана Бандери і вулиці Олени Теліги.

Довгі пробки тягнуться на вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій і Набережному шосе. Численні затори скували весь Поділ.

У центрі міста рух з ранку перекрито на вулиці Михайла Грушевського - в урядовому кварталі. Проїзд ускладнений на вулиці Шовковичній та Інститутської.

На бульварі Тараса Шевченка пробка тягнеться до Бессарабського ринку, проїзд ускладнений на вулиці Басейній та бульварі Лесі Українки.

У Києві раніше на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення. Оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіка руху. Таке відхилення пов'язане зі складними погодними умовами. Зазначимо, вулиці Києва буквально перетворилися на ковзанку. У столиці в четвер через ожеледицю стався справжній транспортний колапс. Дороги через дощ і мороз вкрилися шаром льоду. Протягом вихідних ситуація не покращилась.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН