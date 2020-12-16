Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

Вчора увечері столиця пережила справжній транспортний колапс - через заворушення на Майдані та падіння електроопор на Шулявському мосту по всьому Києву утворились величезні затори.

Читайте такожВведено оперативне положення: у Києві громадський транспорт курсує з перебоями через ожеледицю (фото, відео)УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 16 грудня.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух столичними мостами на правий берег значно ускладнено. На Північному мосту, мосту Метро, Дарницькому мосту та Південному мосту транспорт рухається повільно. На мосту Патона утворились значні затори.

На Дарницькому мосту спостерігається довгий затор.

Затор в Києві: ситуація на вулицях столиці 16 грудня

Станом на 8:10 значні затори утворились на декількох важливих транспортних артеріях Києва, а також в центрі міста.

Великий затор тягнеться проспектом Степана Бандери та вулицею Олени Теліги. На прилеглій вулиці Кирилівській також спостерігається великий затор.

На вулицях Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій рух транспорту значно ускладнено.

Затори утворились на проспекті перемоги – на ділянках між станціями метро Житомирська та Берестейська, а також від Політехнічного інституту до Бульвару Тараса Шевченка. На вулиці Юрія Іллєнка в напрямку станція метро Лук’янівська рух транспорту майже паралізовано.

Ускладнено виїзд з Борщагівки та Вишневого на велику окружну дорогу.

На лівому березі Києва затори утворились перед мостами. Зокрема – на проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана. На Дарницькому шосе ситуація ускладнилась через аварію.

В центрі столиці затор тягнеться бульваром Тараса Шевченко до Бесарабського ринку. Ускладнено рух на вулиці Басейній та бульварі Лесі Українки.

Як не потрапити в затор в Києві Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові. Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН