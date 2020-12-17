Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

У вівторок столиця пережила справжній транспортний колапс - через заворушення на Майдані та падіння електроопор на Шулявському мосту по всьому Києву утворились величезні затори.

Читайте такожВведено оперативне положення: у Києві громадський транспорт курсує з перебоями через ожеледицю (фото, відео)УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 17 грудня.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на мостах через Дніпро в напрямку правого берега ускладнено.

На мосту Патона ведуться дорожні роботи, там утворився великий затор. Затор тягнеться також і на Дарницькому мосту.

На Південному мосту та мосту Метро проїзд ускладнений. На Північному мосту станом на 8:10 заторів немає.

Затор в Києві: ситуація на вулицях столиці 17 грудня

Станом на 8:10 затори утворились на декількох важливих транспортних артеріях Києва. На дорогах столиці сталось декілька ДТП.

Затори виникли на Мінському масиві: на вулиці Сім’ї Кульженків, Мінському проспекті, вулиці Полярній, проспекті маршала Рокосовського, вулиці Богатирській.

Затор тягнеться проспектом Героїв Сталінграда – від вулиці Олександра Архипенка до проспекта Степана Бандери.

Великий затор тягнеться також проспектом Степана Бандера та вулицею Олени Теліги. На вулиці Новокостянтинівській сталась ДТП.

На вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе рух транспорту сильно ускладнено. На бульварі Дружби народів в районі з'їзду з мосту Патона сталось дві аварії.

На проспекті Перемоги великі затори тягнуться від станції метро «Житомирська» до «Берестейської», та від Політехнічного інституту до бульвару Тараса Шевченка. Біля вулиці Шолуденка на проспекті сталась аварія.

На Александрівській Слодобці сталось два ДТП (на вулиці Андрія Головка та вулиці Народній). Рух транспорту ускладнено. Великий затор тягнеться проспектом Валерія Лобановського.

Виїзд з Борщагівки та Вишненого на Велику окружну дорогу ускладнено.

У центрі міста великий затор тягнеться бульваром Тараса Шевченка до Бесарабського ринку. Проїзд ускладнено на вулиці Басейній, вулиці Павла Скоропадського та бульварі Лесі Українки.

На лівому березі Києва затори утворились перед мостами. Зокрема – біля метро «Дарниця», на проспекті Визволителів та Броварському проспекті, на проспекті Романа Шухевича, проспекті Соборності.

Як не потрапити в затор в Києві Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові. Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН