Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

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УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 28 грудня.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Дещо ускладнено рух на Дарницькому мосту у напрямок на правий берег. Ситуація із трафіком на інших мостах станом на 9:15 нормальна.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 28 грудня

На лівому березі суттєвий затор сформувався на проспекті Бажана у напрямку на Південний міст. Подібна ситуація - на проспекті Соборності, Броварському проспекті та проспекті Шухевича.

Також значний затор спостерігається на проспекті Визволителів та бульварі Перова у напрямку на Броварський проспект. Суттєві затори мають місце на вулиці Братиславській та Миропільській у напрямку до станції метро "Чернігівська".

На правому березі затор виник на Набережному шосе в районі мосту Метро у напрямку на Поділ. На проспекті Перемоги затор тягнеться від Політеху до бульвару Тарасу Шевченка. Значний затор - на вулиці Вадима Гетьмана, який розгорнувся від перетину з вулицею Олекси Тихого до Караваєвих дач. Також проблеми з трафіком спостерігаються в районі Шулявського мосту на вулиці Олександра Довженка - у напрямку на вулицю Теліги.

На академіка Глушкова затори сформувалися на ділянці від розв'язки в районі станції метро "Теремки" до Голосіївського проспекту, де проводяться дорожні ремонтні роботи. Значний затор - на вулиці Миколи Грінченка в районі Протасового Яру. На проспекті Лобановського виник великий затор у напрямку на Деміївську площу.

В районі Бессарабського ринку затор спостерігається від Крутого узвозу до бульвару Шевченка.

На інших ділянках київських доріг ситуація з трафіком нормальна.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН