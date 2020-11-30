Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

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УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 30 листопада.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на мостах – Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту наразі рух відносно вільний.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 30 листопада

Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом – невелика тягучка.

Затор є на Броварському проспекті в районі станцій метро "Лівобережна" до "Дарниця". Затор є також на проспекті Визволителів на бульварі Перова (після вулиці Алішера Навої).

Традиційний затор на Братиславській вулиці перед станцією метро "Чернігівська". На проспекті Соборності перед мостом Патона також рух ускладнений.

Затор на Дарницькому шосе перед Дарницьким мостом.

Перед Південним мостом затор на проспекті Бажана від станції метро "Позняки" до Південного мосту.

Правий берег. Місцями тягучки спостерігаються на проспекті Глушкова і Голосіївському проспекті, а також на Кільцевій дорозі.

На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборної. Рух ускладнений також на самій вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці.

При в'їзді до столиці стоїть Брест-Литовське шосе, потім цей затор перетікає на проспект Перемоги і тягнеться до метро "Берестейська".

В районі метро "Академмістечко" затор на вулиці Академіка Єфремова, вулиці Академіка Булаховського, проспекті Академіка Палладіна та Великій Окружній.

На півночі Києва проблеми з рухом спостерігаються на вулицях Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській, проспекті Степана Бандери.

Затори – на Набережному шосе в обох напрямках, а також на Набережно-Хрещатицькій. Повільно рухається і вулиця Набережно-Рибальска.

Затори спостерігаються на вулицях Жилянський, Саксаганського, бульварі Шевченка, проспекті Лобановського.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН