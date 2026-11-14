Затримки понад 6 годин: 'Укрзалізниця' розповіла, які поїзди відстають найбільше

В "Укрзалізниці" наголосили, що час затримки розраховується автоматично і може змінюватися.

В суботу, 14 листопада, фіксуються затримки поїздів "Укрзалізниці". Причинами стали технічні несправності, тривалі повітряні тривоги через загрозу ворожих безпілотників та затримки під час проходження прикордонного контролю.

За даними онлайн-табло "Укрзалізниці", станом на ранок найбільше від графіка відстають два поїзди, які прямують із Дніпра до Львова та Трускавця. Обидва затримуються на понад 6 годин через технічні причини.

Зокрема, поїзд №085/086 Дніпро – Львів мав прибути о 09:33, однак тепер його очікують попередньо о 15:38. Поїзд №041/042 Дніпро – Трускавець замість 12:10 прогнозують о 18:15.

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Ще один значний час затримки має поїзд №001/002 Харків – Рахів. Він відстає від графіка більш ніж на чотири години. Також на понад 3 години затримуються поїзди №003/004 Дніпро – Ужгород та №073/074 Дніпро – Перемишль.

Майже на три години запізнюється поїзд №051/052 Київ – Перемишль. Його прибуття прогнозують о 08:56 замість 06:00.

Крім того, окремі міжнародні рейси затримуються через тривалий прикордонний контроль. Зокрема, поїзд №093/094 Хелм – Харків відстає від графіка на 2 години 40 хвилин, а поїзди №067/068 Варшава – Київ та №019/020 Хелм – Київ більш ніж на дві години.

Від графіка також відстають:

№081/082 Київ – Ужгород – 1 год 58 хв;

№109/110 Миколаїв – Львів – 1 год 53 хв;

№027/028 Чоп – Київ – 1 год 44 хв;

№095/096 Рахів – Київ – 1 год 44 хв;

№233/234 Кривий Ріг – Чернівці – 1 год 39 хв;

№293/294 Кривий Ріг – Рахів – 1 год 39 хв;

№043/044 Черкаси – Івано-Франківськ – 1 год 37 хв;

№353/354 Київ – Ревака – 1 год 32 хв.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час затримки розраховується автоматично і може змінюватися. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями онлайн-табло.

"Укрзалізниця" - головні новини

11 листопада стало відомо, що Житомир та Луцьк уперше матимуть залізничне сполучення з Польщею завдяки новому маршруту поїзда Київ – Холм. Поїзд курсуватиме через день.

5 листопада в УЗ оголосили про запуск нового флагманського поїзду "Ярослав Мудрий" сполученням Київ – Перемишль, який відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

З 16 жовтня в застосунку компанії зʼявилась функція перегляду середньої кількості евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда.

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