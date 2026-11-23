Найбільше запізнюється поїзд із Чернігова до Рахова, який мав прибути ще вранці.

У понеділок, 23 листопада, фіксуються значні затримки поїздів "Укрзалізниці". Деякі рейси відстають від графіка майже на сім годин, свідчать дані онлайн-табло перевізника.

Найбільше затримується поїзд №141/142 сполученням Чернігів – Рахів. Він відстає від розкладу на 6 годин 53 хвилини: замість запланованих 08:24 орієнтовно прибуде о 15:17.

Майже на п'ять годин запізнюється поїзд №207/208 Харків – Одеса – його затримка становить 4 години 39 хвилин. На 4 години 35 хвилин від графіка відстає рейс №001/002 Харків – Рахів.

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Понад 4 години затримуються також поїзди №085/086 Львів – Дніпро, №041/042 Трускавець – Дніпро, №061/062 Дніпро – Івано-Франківськ та №261/262 Дніпро – Чернівці. Їхнє відставання від розкладу становить близько 4 годин 17 хвилин.

Також із запізненням рухаються такі поїзди:

№073/074 Перемишль – Дніпро – 4 год 16 хв;

№003/004 Ужгород – Дніпро – 4 год 16 хв;

№021/022 Харків – Львів – 4 год 3 хв;

№293/294 Рахів – Кривий Ріг – 3 год 37 хв;

№233/234 Чернівці – Кривий Ріг – 3 год 37 хв;

№001/002 Рахів – Харків – 3 год 26 хв;

№085/086 Дніпро – Львів – 3 год 15 хв;

№041/042 Дніпро – Трускавець – 3 год 15 хв;

№005/006 Ясіня – Дніпро – 3 год 5 хв;

№039/040 Солотвино-1 – Дніпро – 3 год 5 хв;

№087/088 Дніпро – Ковель – 3 години.

Також низка інших поїздів затримується від пів години до трьох годин. Зокрема, на 2 год 41 хв запізнюється поїзд Мукачево – Полтава. Ще кілька рейсів відстають від графіка на 1-2 години, а окремі менш ніж на пів години.

Серед причин затримок "Укрзалізниця" називає тривалі загрози ворожих безпілотників, затримки обігових поїздів та очікування пасажирів стикувальних рейсів. При цьому в УЗ наголосили, що час затримок та прогноз прибуття можуть змінюватися.

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20 листопада внаслідок російського масованого удару по Україні було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через постійні загрози ворожих ударів тоді попереджали про затримку низки поїздів.

На початку листопада в УЗ оголосили про запуск нового флагманського поїзду "Ярослав Мудрий" сполученням Київ – Перемишль, який відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

Раніше повідомлялося, що після російського удару по вокзалу у Дніпрі УЗ перегляне протоколи безпеки, щоб краще реагувати на загрози та забезпечувати евакуацію людей у безпечні місця.

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