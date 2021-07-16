Ділянку траси "Київ-Одеса", де сталася великий зсув, обіцяють відновити протягом п'яти днів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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В Одеській Службі автодоріг заявили, що загрози для транспорту немає.
Аварійна ділянка шляху знаходиться біля села Троїцьке Подільського району.
Це близько трьохсот кілометрів від Києва в напрямку Одеси.
Ділянка, де стався обвал, зараз перекрита. Машини пускають тільки по одній смузі.
Зсув на трасі: що відомо
У ніч на 16 липня 2021 року тало відомо про те, що в Подільському районі Одеської області через затяжні опади на трасі стався зсув ґрунту.
На автомобільній дорозі М - 05 Київ-Одеса, 337 км, біля села Троїцьке сталася деформація дорожнього покриття. Крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита.
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