Президент США підбив підсумки своєї кар'єри і заявив, що планує використати п'ять місяців свого президентства, щоб встигнути "зробити ще більше".

Президент США Джо Байден на Національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго виступив із промовою, у якій підбив підсумки своєї діяльності на посаді президента. Серед своїх успіхів він згадав і Україну та її здатність протистояти російській агресії, повідомляє "Голос України".

Байден наголосив, що ні він, ні його наступниця Камала Гарріс не збираються схилятися перед Путіним:

"Трамп схилить коліна перед Путіним. Я ніколи так не робив і вам обіцяю - Камала Гарріс ніколи не буде цього робити. Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна". Відео дня

Він також відзначив успіхи своєї адміністрації у зміцненні світових альянсів.

"Я провів майже 190 годин з моїми партнерами главами держав у Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО", - наголосив він.

Байден також закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

"Америка, я віддав тобі найкраще. Я віддавав тобі найкраще 50 років, - сказав президент США.

Вибори у США - Байден знявся з перегонів

Як писав УНІАН, наприкінці червня відбулися перші дебати Джо Байдена і Дональда Трампа в рамках боротьби за наступну президентську каденцію. Байден розгромно програв ці дебати, після чого соратники почали наполегливо закликати його знятися з виборів і дати шанс більш перспективному кандидату.

Зрештою, після майже місяця роздумів, Байден знявся з виборів. Пізніше він пояснив своє рішення тим, що дає шлях молодшому поколінню демократів заради порятунку американської демократії. Новою кандидаткою від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс, яка за результатами опитувань уже випереджає Дональда Трампа, зокрема, в одному з ключових для результатів голосування штатів.

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