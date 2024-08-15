Кандидат у віцепрезиденти від табору Камали Гарріс - Тім Волз прийняв запрошення від CBS News на проведення дебатів 1 жовтня.

Кандидат у віцепрезиденти від табору Камали Гарріс - Тім Волз у середу погодився на дебати з представником Трампа Джей Ді Венсом.

На своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter) Волз відповів на запрошення телеканалу CBS News на дебати.

"Побачимося 1 жовтня, Джей Ді", – написав він.

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Представник кампанії Гарріс підтвердив, що Волз прийняв запрошення CBS на дебати кандидатів у віцепрезиденти 1 жовтня та з нетерпінням чекає на дебати з Джей Ді Венсом, "якщо він з'явиться".

Раніше Венс сказав у інтерв'ю Fox News, що він планує дебатувати з Волзом. Він не назвав конкретну дату, але зазначив: "Підозрюю, що ми будемо там 1 жовтня". При цьому Венс наголосив, що не погодиться на проведення "фальшивих дебатів, де немає аудиторії", натякаючи на дебати між Дональдом Трампом і Джо Байденом , які 27 червня відбулися в приміщенні без глядачів.

"Ми збираємося провести справжні дебати, і якщо CBS погодиться на це, ми обов’язково це зробимо", - наголосив він.

У середу у CBS News повідомили, що запросили обох кандидатів у віцепрезиденти на дебати і запропонували чотири можливих дати: 17 вересня, 24 вересня, 1 жовтня і 8 жовтня.

Вибори в США 2024

Нагадаємо, раніше кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп також домовились щодо проведення дебатів. Місцем проведення стане телеканал ABC. Дебати пройдуть 10 вересня.

Також повідомлялося, що, за результатами останніх опитувань, Камала Гарріс збільшила відрив від свого суперника Дональда Трампа в електоральних симпатіях американських виборців. Згідно з даними соціологів, Гарріс має 42% підтримки виборців проти 37% у Трампа.

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