Єврокомісія почала проект з управління відходами в Калуші

Київ. 29 березня. УНІАН. Іспанська компанія Eptisa, що очолює консорціум, який виграв проект Єврокомісії з управління відходами в деяких країнах колишнього Радянського Союзу, оголосила про початок його впровадження в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор міжнародної робочої групи з впровадження проекту Михайло МАЛКОВ.

За його словами, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, що виступає партнером проекту в Україні, визначило як пілотний регіон для вироблення стратегії утилізації як промислових (включаючи токсичні), так і твердих побутових відходів місто Калуш і Калуський район Івано-Франківської області.

М.МАЛКОВ зазначив, що 22 березня ц.р. у Калуші пройшла зустріч керівників проекту з експертами Інституту проблем національної безпеки при Раді нацбезпеки і оборони України, місцевою владою та науковцями.

Під час зустрічі з мером Калуша Ігорем НАСАЛИКОМ було визначено, що основним завданням консорціуму в регіоні буде як вироблення єдиного стратегічного підходу до утилізації відходів, включаючи складання відповідних техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО), так і консультації у вирішенні невідкладних проблем міста. У зв`язку з цим протягом двох тижнів відбудеться засідання міжнародної робочої групи в Мадриді, яка визначить пріоритетні напрямки роботи, включаючи негайне інженерне сприяння.

М.МАЛКОВ додав, що компанія Eptisa готова надати безкоштовну інжинірингову допомогу при підготовці ТЕО.

Довідка УНІАН. Контракт між консорціумом, очолюваним іспанською компанією Eptisa, та Європейською комісією з управління відходами в Молдові, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Росії та Україні був підписаний у грудні 2009 року. Загальна сума контракту, розрахованого на 4 роки, становить понад 5 млн. євро. Проект фінансується із загального бюджету Єврокомісії.