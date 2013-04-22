Брюссель. 22 квітня. УНІАН. “Українсько-Європейський Медіа-центр” приєднався до Європейської федерації прес-клубів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на конгресі Європейської федерації прес-клубів у Брюсселі.

В ході конгресу президент Європейської федерації прес-клубів Ніколас Крамер висловив задоволення розширенням організації.

“Це дуже позитивно, що ми йдемо на схід, тим більше зараз, коли готується приєднання України до асоціації з ЄС. Протягом року ми будемо надавати практичну допомогу нашим колегам, заплановано ознайомчий візит до Києва головування федерації”, - сказав він.

У свою чергу президент “Українськоо-Європейського Медіа-центру”, голова фонду “Єврорада” Віктор Капустін розповів про наміри організації.

“Ми утворюємо новий канал комунікацій для українських журналістів та європейського інформаційного суспільства, новий майданчик для спілкування та дискусій не лише в Києві, а й в Брюсселі”, - сказав він, висловивши сподівання, що це сприятиме підвищенню професійних стандартів українських журналістів.

Голова наглядової ради “Українсько-Європейського Медіа-центру”, голова Національного союзу журналістів України Олег Наливайко розповів в ході конгресу про створення нових технічних умов на базі НСЖУ.

“Після масштабної реконструкції в залі Національної спілки журналістів створені всі технічні умови для функціонування майбутнього прес-клубу. Можливості Європейської федерації дозволять збудувати ефективні комунікаційні взаємини з усіма прес-клубами Європи», - сказав він.

У свою чергу віце-президент “Українсько-Європейського Медіа-центру” Олександр Каменець повідоммив про те, що медіа-центр став спільним проектом НСЖУ, та громадських організацій “Єврорада” та “Центр дослідження корпоративних відносин”.

В ході конгресу його учасники також зустрілися з мером Брюсселя Фредді Тілемансом, відвідали штаб-квартиру «Євроньюс».

Наступні конгреси відбудуться в 2014 році в Ієрусалимі та в 2015 році — в Мілані.