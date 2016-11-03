ЄБРР залучив 23 мільйони євро на розвиток вітрової станції у Львівській області

Європейський банк реконструкції і розвитку, як один з ключових кредиторів України, залучив пакет фінансування у 23,1 млн євро для реалізації проекту створення вітрової станції «Карпатська» у Львівській області.

Як повідомили в представництві ЄБРР в Україні, станція «Карпатська» із встановленою потужністю в 20,7 МВт експлуатуватиме шість вітрових турбін.

Читайте такожЄБРР: Українських чиновників потрібно навчити поважати малий і середній бізнес

«Пакет фінансування в сумі 23,1 млн євро, організований Банком, включає в себе 8,6 млн євро від ЄБРР, 4 мільйони - від Фонду чистих технологій, кредит першої черги в розмірі 5,5 млн євро від Інвестиційного фонду для країн, що розвиваються, а також кредит першої черги в розмірі 5 млн євро від Екологічної фінансової корпорації Північної Європи, - йдеться в повідомленні ЄБРР. - Підтримка проекту надається через Фонд кредитування стійкої енергетики України USELF, мета якого — надання фінансування місцевим приватним підприємствам, готовим вкладати кошти в невеликі проекти використання відновлюваних джерел енергії в Україні. Впровадження USELF підтримується за рахунок коштів технічного співробітництва, наданих Глобальним екологічним фондом, Швецією і Японією».

Коментуючи прийняте рішення, голова представництва ЄБРР Шевкі Аджунер зазначив, що проект дуже важливий для регіону і країни. «Він показує, наскільки значний потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні. Крім того, він прокладає шлях до подібних приватних інвестицій по всій країні», - цитує Аджунера представництво.

У ЄБРР також відзначили, що, почавши цю ініціативу у сфері стійкої енергетики, Банк продовжує сприяти розвиткові відновлюваних джерел енергії в Україні, які набувають дедалі більшого значення для енергетичної безпеки країни.

Довідка УНІАН. Станом на сьогодні, ЄБРР узяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми майже в 12 млрд євро для 369 проектів, реалізованих з початку його діяльності в Україні. Енергетика входить в перелік найбільш перспективних для Банку галузей співпраці з нашою країною.