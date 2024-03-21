Helldivers 2 рве топи продажів: що треба знати, перш ніж сідати грати

Читайте на УНІАН 10 особливостей нового екшену, щоб успішно підкорювати планети.

Корпоративний екшен від Sony під назвою Helldivers 2 вже чотири тижні утримує позицію лідера у списку найприбутковіших продуктів у Steam.

Ця гра є прямим продовженням однойменного кооперативного Sci-Fi шутера з видом зверху, який вийшов 2015 року. Довгоочікуване продовження перенесе гравців у драйвовий і видовищний екшен про знищення інопланетних жуків від третьої особи. Ми зібрали найцікавіші факти про хіт Sony, які ви пропустили або не знали.

По-перше, Helldivers 2 має повну підтримку кросплатформної гри, а тому гравці на ПК і PS5 можуть грати разом без жодних обмежень. Нещодавно розробники підтвердили, що у Helldivers 2 з'являться екзокостюми EX-45 Patriot, які виробляються на заводі Тієн Кван.

У цій галактичній війні гравцям пропонують битися з жукоподібними Термінідами або роботизованими Автоматонами. При цьому автоматони становлять набагато більшу загрозу оскільки мають вогнепальну зброю. Хоча деякі Термініди здатні здійснювати дистанційні атаки, але атака кількох десятків роботів, які хочуть нашпигувати вас свинцем, має значно більші шанси завершитися смертю.

Під час виконання місій "хелдайвери" мандрують від однієї планети до іншої, знищуючи там ворожі для себе війська. Кожна з планет має лише один тип покриття. Якщо у вас засніжена пустеля, то рухи сповільнюватимуть сугроби, а якщо джунглі, то на заваді буде багнюка.

Хоча пекельні бомби доступні для виконання певних місій, вони можуть стати й джерелом надзвичайної небезпеки. На полі бою можна знайти не підірвані пекельні бомби, які валяються навколо. Невдалий постріл чи атака можуть закінчитись для всіх десантників знищенням.

Також є ще одна річ, на яку варто звернути увагу. Йдеться про наполовину закопані контейнери для зберігання. Їх можна відкрити завдяки бочкам з вибухівкою, які іноді бувають поряд, або за допомогою гранат. Не варто нехтувати цими контейнерами - вони мають вигідні нагород, включаючи зброю підтримки, медалі, різні види зразків, бали вимог, суперкредити та додаткові боєприпаси.

До речі, якщо гравця вбивають, то він втрачає зібрані на карті зразки, але суперкредити у нього залишаються. Щоб повернути втрачене достатньо повернутись у те місце, де вас вбили й забрати їх. Зразки мають вирішальне значення для розблокування нових модулів корабля.

Helldivers 2 має дев’ять рівнів складності. На початкових доступні лише основні задачі та базові вороги, які ходять патрулями. При цьому вже на четвертому рівні з'являються тактичні цілі, другорядні завдання, великі ворожі бази та краще захищені противники. Однак можна отримати й новий ресурс, необхідний для високорівневого поліпшення корабля. Для відкриття наступного рівня складності потрібно пройти хоча б одне завдання на поточному.

У грі також можна вилікувати свого товариша по команді у критичному стані. Коли його рівень HP впаде до певного рівня, панель здоров’я соратника в нижньому лівому куті стане червоною, і тоді інші гравці зможуть підійти до нього та натиснути кнопку взаємодії, щоб вилікувати. За замовчуванням це X - на PS5 та E - на ПК.

Несучи демократію від однієї планети до іншої, ви стикатиметесь з різними ворогами. Існує один неочевидний спосіб убити найсильніших з них. Можна використати Hellpod для відродження як гігантський снаряд. Їхнє приземлення здатно знищити будь-якого ворога. Однак, треба бути обережними, адже контроль над цим процесом обмежений і є небезпечним для самих гравців.

Helldivers 2 - що повідомлялось

Як повідомляв УНІАН, Helldivers 2 вийшов 8 лютого на PS5 і ПК. На обох майданчиках гра коштує 1 199 грн.

Вже наступного дня після випуску, гра очолила чарт Steam і з тих пір впевнено тримає свої позиції.

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