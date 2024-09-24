Шоу Кодзіми триватиме 90 хвилин, водночас Ubisoft скасувала свою презентацію.

Kojima Productions повідомила, що їхня презентація Death Stranding 2 на Tokyo Game Show триватиме на 30 хвилин довше, ніж було заплановано. Хідео Кодзіма розповідатиме про сиквел Death Stranding 90 хвилин, замість раніше заявлених 60.

Через перенесення зрушився графік презентації: тепер вона пройде 29 вересня о 4:00 за київським часом. Конференцію проведе особисто Кодзіма, японські актори озвучки, а також режисер Ніколас Рефн. Про що саме розкажуть на виставці поки що не повідомлялося, не виключено, що це будуть нові матеріали щодо гри у вигляді трейлера або презентації геймплея.

Водночас Ubisoft скасувала свій слот на Tokyo Game Show. Компанія повинна була показати нові матеріали щодо Assassin`s Creed Shadows і Rainbow Six: Siege.

Відео дня

Раніше Кодзіма повідомляв, що зйомки Death Stranding 2 завершено і вже було записано англійську озвучку, але для релізу все ще не вистачає полірування від розробників.

Нагадаємо, що в лютому цього року Хідео Кодзіма анонсував продовження Death Stranding епічним трейлером із Норманом Рідусом, Леєю Сейду та Ель Фаннінг у головних ролях.

Tokyo Game Show відбудеться з 26 по 29 вересня в Токіо. У конференції візьмуть участь Sega, Capcom і Konami. З чуток, на виставці можуть відбутися гучні анонси, один із них - дата релізу ремейка Metal Gear Solid 3.

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