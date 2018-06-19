Названо шість причин, чому кожній парі потрібен хороший секс

Секс підвищує рівень задоволеності життям, сприяє схудненню, знижує стрес, поліпшує продуктивність праці і багато іншого.

Без здорового сексуального життя не буде щасливих стосунків. І справа тут не в горезвісному "подружньому обов'язку", а в необхідності переживати максимальну близькість (злиття) з іншою людиною — ніщо інше, крім сексу, цього не дасть.

Названо шість причин, з яких для будь-якої пари критично важливо займатися сексом, передає ТСН.

Насолода

Секс — це, насамперед, насолода. Насолода близькістю, насолода один одним. Якщо партнери не приймають своєї сексуальності або відчувають сильні почуття сорому і провини, вони не можуть розкритися в сексі повною мірою. Вони закриті і скуті. Не приймають своє тіло, бояться тіла партнера. Вони не можуть отримувати тієї насолоди, яку могли б отримувати. Відповідно, насолода знижується, а разом з ним знижується радість і задоволеність відносинами.

Зміцнення стосунків

Якщо партнери можуть насолоджуватися один одним, у тілі відбуваються процеси, які зміцнюють стосунки. Цікаво, що навіть у найбільш сприятливий період можливість зачаття дитини у людей складає лише 25%. Навіщо природі закладати настільки низьку ймовірність запліднення? Найімовірніше, щоб пара встигла створити справді близькі стосунки.

Важливо, щоб була створена стійка пара, яка буде піклуватися про потомство, оскільки дитині потрібно багато часу для розвитку. Тобто сексуальні стосунки потрібні не тільки для того, щоб народити дітей, але і, у першу чергу, щоб насолоджуватися і спілкуватися один з одним.

У тваринному світі, до речі, сексуальні стосунки відбуваються лише в період овуляції. Коли у самки овуляція, самець починає її "помічати". В інший час вона йому не цікава. Хоча вже у складних приматів, гомінідів, найбільш наближених до людей, секс існує не лише для продовження роду, але й для задоволення.

Близькість

Чим більше люди займаються сексом, тим сильніша між ними близькість. А чим сильніша близькість, тим більше у пари виділяється гормону окситоцину. Окситоцин ще називають гормоном любові, близькості і стосунків. Чим вищий окситоцин, тим сильніша пара.

Правда, є одне "але" — важлива не тільки частота сексу, але і його якість. Щоб секс зміцнював стосунки, між людьми повинно бути глибинне спілкування. Якщо ж секс механічний, окситоцин виділяється набагато менше, відбувається банальна сексуальна розрядка. Такий секс не сприймається на рівні мозку як справжня близькість. І найчастіше це свідчить про те, що стосунки починають погіршуватися.

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Важливо, що жіноча статева система влаштована так, що при наявності оргазмів лібідо у жінки підвищується. Виділяються гормони, в тому числі тестостерон, завдяки яким її потяг до чоловіка зростає. Тобто чим більше оргазмів, тим вище лібідо у жінок. Те ж саме стосується ласк — якщо партнер пестить партнерку, її прихильність до нього зростає (знову ж, виділяється окситоцин).

Зміцнення фізіологічного і психологічного здоров'я

Іноді ми можемо використовувати секс не тільки для продовження роду або розрядки, але й для зняття стресу, для спілкування. Це покращує психічний і фізичний стан людини. Секс — це універсальний засіб для зняття стресу і навіть зниження соматичного болю. Наприклад, секс під час менструації і головних болях у жінок знижує больові відчуття. Тому якщо у партнерів немає жодних упереджень щодо цього, вони можуть використовувати секс, щоб допомогти один одному.

Новий рівень сексу

Саме у партнерських стосунках секс розкривається повною мірою. Він стає справжньою насолодою. При випадковому, спонтанному сексі теж можна відчути сильне задоволення, але найчастіше воно буде чисто механічним. А це не можна порівняти з насолодою, основаній на глибокій емоційній близькості. У хороших стосунках секс, як вино — з часом стає тільки кращим. Особливо якщо немає сорому, провини, упереджень і люди постійно працюють над стосунками.

Діти

Дитина — це матеріалізоване кохання. Тому коли пара готова морально і фізично стати батьками, це дуже посилює близькість. Люди готуються до того, щоб вийти на новий рівень у стосунках. І це дуже велика насолода, велика близькість. І тоді, коли з'явиться дитина, пара може легко впоратися з перебоями у сексі, втомою й іншими труднощами, пов'язаними з появою малюка.

Раніше психолог Михайло Лабковський пояснював, що налагодити ситуацію в спальні і насолоджуватися сексом допоможуть три дуже важливих правила.