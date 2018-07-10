Небезпечний відпочинок: пляжі, де не можна купатися в Україні (карта)

У Києві заборонено купатися на 10 пляжах, в області - на 14.

114 українських пляжів та рекреаційних зон в Україні не рекомендовані для купання, оскільки в них зафіксоване мікробне забруднення - лактопозитивні кишкові палички.

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Ці дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води 22 червня - 5 липня.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я підготували інтерактивну карту з пляжами в усіх областях України та місті Києві, де не можна купатись:

Детальніше з переліком усіх небезпечних пляжів можна ознайомитися за посиланням.

Раніше у КП "Плесо" повідомляли, що на усіх 12 київських муніципальних пляжах, що були підготовлені до нинішнього літнього сезону, купатися тимчасово не рекомендується.