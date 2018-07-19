Магнітні бурі у липні: як вберегти себе від метеоудару
Україну очікує черговий метеоудар. Магнітні бурі, які прогнозують найближчим часом, можуть негативно впливати на самопочуття людей, а також на роботу техніки.
Коли магнітна буря в липні
Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 22 липня очікуються магнітні коливання. Пік магнітної бурі прогнозують на 23 липня. А вже 24 числа магнітні коливання підуть на спад.
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Як захиститися від впливу магнітних бур
Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо. Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:
• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;
• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;
• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;
• пийте більше рідини;
• каву краще замінити на зелений чай, який багатий антиоксидантами;
• не вживайте важку їжу;
• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;
• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.