Богомолець: у 2014-2017 роках в зоні АТО загинули щонайменше 104 медичні працівника

Зазначається, що було проведено величезну роботу, під час якої зібрано вичерпні докази й дані про кількість загиблих медиків та причини їхніх смертей.

За період з 2014 до 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинуло щонайменше 104 медичних працівника.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«У 2014 році Росією було анексовано частину території України – півострів Крим – та розпочалась військова агресія на сході України, за час якої загинуло вже понад 10 тис. осіб. В цих умовах українські медики надавали медичну допомогу на території Донецької та Луганської областей військовим та цивільному населенню. Нами було проведено величезну роботу, під час якої зібрано вичерпні докази й дані про кількість загиблих медиків та причини їхніх смертей. Загалом за період 2014-2017 років було отримано дані про 104 загиблих медика в зоні проведення АТО», – розповіла Богомолець.

За її даними, за професією та рівнем освіти 14% загиблих були лікарями, 21% – фельдшерами та медичними сестрами, 59% – санінструкторами та санітарами, 5% – командирами евакуаційного відділення та 1% – водіями санітарного транспорту.

«60% загиблих були солдатами та прапорщиками, 21% – сержантами чи старшинами, 12% – молодшими і старшими офіцерами, 7 % – волонтерами. 47% загиблих склали особи віком від 31 до 40 років, 31% – від 21 до 30 років, 2% – молодше 21 року. 94% загиблих – чоловіки, 6% – жінки. Серед причин смерті медиків – 91% – це поранення, в тому числі від артилерії, влучення протитанкових ракет у транспорт, снайперського обстрілу, підриву на міні, ножових поранень тощо. Самогубство та інфаркт склали по 1%», – навела сумну статистику народний депутат.

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Вона зазначила, що згідно з Мінськими домовленостями, в зоні конфлікту на Донбасі заборонено використання великокаліберної артилерії, але серед причин загибелі медиків вона складає 19,6% і ще 2% – це влучення протитанкових ракет у санітарний транспорт.

«Попри домовленості про режим припинення вогню, у 2015-2017 роках загинуло 55% медиків від загальної кількості загиблих. 83% медиків загинули на території Донецької та Луганської областей – безпосередньої території військового зіткнення – від травм, не сумісних з життям, 17% – померли вже на етапі подальшої медичної допомоги. В родинах загиблих залишилось 46 дітей», – розповіла голова парламентського комітету.

Політик підкреслила: наведені факти свідчать про насильницьку природу смертей медиків в 91% випадків та про низьку ефективність виконання Мінських угод країною-агресором.

«Використання цієї інформації є важливим на дипломатичному рівні, під час міжнародних перемовин нашими дипломатами. Для вшанування пам'яті наших загиблих побратимів у серпні разом з ГО «Громадський інформаційний простір», ГО «Медики Майдану» та Музеєм революції гідності плануємо відкриття виставки, присвяченої безсмертному подвигу наших друзів і колег – загиблих українських медиків, нашому небесному медсанбату», – завершила Ольга Богомолець.