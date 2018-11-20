Названо найбільш поширені страхи в сексі

Секс — це територія взаємної насолоди. І вона — безмежна. Але пам'ятайте — всередині меж — згода, наголосила психолог.

Названо кілька найбільш поширених страхів, пов'язаних із сексом.

За всіма страхами в сексі стоїть або дитяча травма, або неправильне сексуальне виховання, або невміння спілкуватися, пише для ТСН психолог Наталія Підлісна.

1. Страх маніпуляцій. Сексом маніпулювали завжди, бо він пов'язаний з насолодою. І багато людей бояться, що їхній потяг буде використано іншою людиною для досягнення власних цілей. "Раптом трапиться підступна інтриганка і моє життя полетить до біса?"

2. Страх матримоніальних стосунків або їхньої відсутності. Чоловік боїться, що доведеться потім одружитися, якщо він поведе себе в сексі розкуто і розслаблено. Жінка, навпаки, що з нею не одружаться, якщо вона поведе себе в сексі розслаблено і розкуто.

3. Страх болю. Іноді сексуальна насолода стоїть на самій межі з болем. І багато людей бояться перейти цю межу. Це справді можливо — відчувати біль, якщо не розвиватится сексуально, не використовувати правильно підібрані лубриканти і сексуальні іграшки.

4. Страх ганьби. Хтось боїться, що він буде недостатньо технічним, гіршим, ніж попередній коханець/порноактриса. А ще люди досі бояться зганьбитися при використанні нетрадиційного сексу і навіть нетрадиційних поз, тому що бабуся говорила, що "хороші дівчатка і хлопчики пісю не смокчуть і не лижуть".

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5. Страх продемонструвати свою фігуру, свою негнучкість, свій запах, свої статеві органи. Це страх, пов'язаний з невпевненістю у своїй природній красі. "У мене маленький член", "у мене дуже великий живіт" або "у мене дуже маленькі груди" думають багато людей, які вважають, що розмір якогось органу або частини тіла дійсно має значення для насолоди.

6. Страх заразитися хворобами, що передаються сексуальним шляхом. Відсоток людей, які думають про СНІД або венеричні захворювання при класичному секс — дуже невисокий. А при анальному, наприклад — високий. Це правильно, тому що при анальному сексі без підготовки і захисту з'являються мікротріщини пеніса і ануса, через які ймовірність заразитися вища.

7. Страх відповідальності за свої дії. Все нетрадиційне здається більш безвідповідальним, ніж традиція. Це давно відомий феномен навіть поза сексуальними стосунками.

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