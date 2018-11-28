Названо види жіночого оргазму

Жінки здатні відчувати кілька різних видів оргазму, чим не можуть похвалитися чоловіки.

Незважаючи на те, що деякі сексологи заперечують можливість жінок відчувати різні види оргазму, жінки щодо цього мають свою думку.

Хтось кілька оргазмів, хтось - лише один. Навіть не замислюючись, який саме з видів оргазму у них був щойно. Водночас офіційно визнано три види фізіологічного оргазму, передає ТСН.

Кліторальний – це оргазм, отриманий в результаті стимуляції клітора. Вважається, що кліторальний оргазм більш яскравий, але менш тривалий, ніж інші види оргазму.

Якщо кліторальний оргазм жінка може відчути і без статевого контакту – для цього важлива стимуляція клітора, то такий вид оргазму, як вагінальний, жінка може отримати безпосередньо під час введення члена в піхву. Багато жінок переконані, що у піхви багато рецепторів. Однак вагінальний оргазм можливий завдяки багатим рецепторами зонам, що примикають безпосередньо до піхви. Це ніжка клітора і точка G, які під час збудження набухають і стає можливою їхня стимуляція. Вважається, що вагінальний оргазм більш тривалий і веде до повнішого розслаблення, ніж кліторальний.

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Нарешті, третій вид оргазму – матковий. Деякі жінки відчувають цей вид оргазму, якщо статевий орган партнера дістає до матки. Під час маткового оргазму відбувається скорочення матки, яке спостерігається ще деякий час після розрядки.

Ще виділяється в окремий вид оргазму міотонічний, або міокомпресійний оргазм. Він відбувається у деяких жінок за сильного натискання (напрузі) привідних м'язів стегон. Деякі жінки можуть отримати оргазм тільки, напруживши стегна і сідниці, і це дуже незручно, бо змушує під час сексу з партнером шукати пози, у яких можна це втілити. Деякі дівчата розповідають, що відчувають міокомпресійний оргазм навіть в тренажерному залі за певних навантажень на стегна і сідниці.

Головний сексопатолог м. Києва, керівник Центру планування сім'ї, сексології та репродукції, професор Борис Ворник розповів: "Жінки можуть відчувати всі види оргазму, й вони відчували всі види оргазму задовго до розмов про емансипацію. Жодних досліджень стосовно того, який жінка відчуває оргазм, немає. Тому не можна говорити про те, що жінка відчуває більше вагінальний або кліторальний оргазм. Це залежить від багатьох чинників: від типу організму жінки, від специфіки її сексуального виховання, поведінки, від її вродженої рецепторної чутливості, від того, як вона починала статеве життя і умов, за яких вона отримала перший оргазм, яка переважала і переважає статева стимуляція і т. д." .

Раніше вчені довели, що регулярне заняття сексом оздоровлює організм. Так, секс допомагає зняти стрес і знижує чутливість до болю завдяки виробленню ендорфінів.