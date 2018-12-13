Названо сексуальні техніки для жінок, щоб розпалити пристрасть в інтимному житті

Складено топ-3 техніки, що розкривають межі чуттєвості.

Експерти розповіли, як зрозуміти, чи притаманні дівчині або жінці сексуальні комплекси та як їх подолати.

Є низка факторів, які говорять про наявність сексуальних бар'єрів. Як їх подолати і розпалити пристрасть в інтимному житті, порадили фахівці видання Clutch.

1. Генеральна репетиція: потренуйся рухатися

Якщо твоя основна проблема в тому, що ти скованна і не можеш вільно рухатися в сексі, але ця проблема легко вирішується за допомогою тренування. Його можна провести на самоті, коли тебе ніхто не бачить. Рекомендується повторювати пози, в яких подобається займатися сексом, фантазуючи про партнера.

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2. Акцент на відчуття

Ти практично нічого не відчуваєш під час близькості? Чуттєвість можна збільшити. Потрібно навчити своє тіло сприймати відчуття, а мозок — їх фіксувати.

Проведи цю вправу одна або зі своїм чоловіком. Не ставте за мету зайнятися сексом. Просто дослідіть твоє тіло. Нехай він тебе гладить і пестить. А ти силою волі жени всі думки геть, концентруючись тільки на відчуттях.

Так ви зможете відкрити нові ерогенні зони та дії, які тобі приносять справжнє задоволення.

3. Сексуальна відвертість

Ти помічала, що під час близькості ти стискаєш щелепи, відчуваєш напругу в горлі? Це говорить про те, що у тебе блок на словесному вираженні своїх думок і почуттів, які стосуються інтимного життя.

Так, одразу говорити про сексуальні проблеми ти себе не змусиш. Але почни з приємного. Кожен раз після близькості вислови партнеру своє захоплення, розкажи, як тобі було приємно і що найбільше сподобалося. Більш того, роби це більш чуттєво. Дозволь емоціям відображатися в твоїх словах і голосі. Але не перегравай. Будь щирою.

Раніше психолог назвала кілька найбільш поширених страхів, пов'язаних із сексом.