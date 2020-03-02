Врятуй себе сам. Чи людина з підозрою на коронавірус отримає допомогу в Україні

Паніка навколо коронавірусу страшніше за саму хворобу. Принаймні, таке враження складається після недавніх подій в Україні, коли у низці регіонів влада не мала бажання пустити на обсервацію українців, евакуйованих з Китаю. Причому, тих, у кого не було ознак зараження, тобто цілком здорових.

Та набагато страшніше, коли паніка накриває не пересічних громадян, а лікарів, які повинні рятувати інших. «Гроші» зважилися на експеримент: агент програми в образі пацієнта, який підозрює у себе страшний вірус, перевірив, що роблять лікарі в екстреній ситуації, чи є в країні тести та ліки, а також, чи варто взагалі сподіватися на допомогу.

Журналістці навіть не довелося «вживатися» в образ, адже вона справді мала нежить, кашель, температуру та біль у горлі. Все це – симптоми звичайної простуди. Однак саме так може проявлятися і коронавірус.

«Цей коронавірус проявляється високою температурою, проявом симптомів звичайних респіраторних, десь від 5 до 15 дня. А всі інші показники в нього не специфічні, тому ніякого такого особливого кольору обличчя спостерігати не можна», - розповідає розробник тесту на коронавірус Олександр Коляда.

«Я ще більше ускладнюю завдання для лікарів, яких будемо перевіряти. Легенда така: начебто я повернулася з Італії два тижні тому і зараз погано себе почуваю», - розповідає журналіст Олена Кононенко.

Аби не «заразити» оточуючих, передусім пробуємо придбати маску в аптеці.

«А де можна купити маску?» - «Не знаю, де можна. Люди бігають по всьому місту, немає масок».

Так безрезультатно обходимо п’ять аптек. Масок немає. Українці вже їх усі скупили. А аптеки до такого виявилися не готовими, пояснює кандидат медичних наук, інфекціоніст Юрій Жигарєв: «Більшість усього медичного захисту, який ми маємо наразі – це окуляри, маски, костюми, халати made in China… Звичайно, китайці, зважаючи на ситуацію, не будуть поспішати відправляти нам, тому що вони кричать, що їм самим не вистачає».

Відтак, аптекарі радять «оригінальне рішення»: пошити маски самим. І агенту «Грошей» нічого не лишається, як зробити це і вирушити до лікарні.

Тут слід нагадати, що Міністерство охорони здоров’я заявило: до «вторгнення» коронавірусу готове. А також видало лікарям чіткі інструкції, що робити із «підозрілими» пацієнтами.

«Ізолюватися в кабінеті, не випускати цього пацієнта, не виходити самому, бо це вже може бути розповсюдження інфекції… Далі я повинен зателефонувати своєму керівництву і сказати, що така ситуація», - пояснює лікар-інфекціоніст Юрий Жигарєв.

А ще чиновники пообіцяли засоби захисту і для самих лікарів. Адже у підозрілого пацієнта лікар повинен взяти біоматеріал на аналіз.

Аби не допустити розповсюдження вірусу, хворого мають помістити у спеціальний бокс, тобто закриту палату. І київська влада божилася – боксів достатньо. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко заявляв, що «у нас в інфекційних відділеннях підготовані 78 боксів». Але перевіримо, чи дійсно це так.

«Гроші» направляються до приймального відділення звичайної столичної лікарні й журналістка розповідає «легенду»: «Я прилетіла з Італії два з половиною тижні тому…».

У відповідь чуємо: «Ого! Це не до нас. Вам треба інфекціоніст, а не терапевт. Терапевт при чому? Температура у вас є якась, чи що?».

«Так, температура є», - гнемо свою лінію.

«З температурою ми не приймаємо. Це не до нас»...

Ба більше, як тільки у лікарні почули легенду про візит до «зараженої» Італії, злякалися не на жарт: «Наш терапевт не буде вас дивитися» - «Чому?» - «Тому що» - «В Італії ж коронавірус» - «Ну, так» - «Хворих з Італії ми не дивимось».

Тобто людині, яка підозрює у себе страшну хворобу, не те, що не призначили аналіз крові, щоб підтвердити або спростувати підозру, а навіть не стали оглядати! Хоча за інструкцією тест – обов’язковий.

«Мене – потенційно заражену - просто відправили далі ходити по місту, шукати іншу лікарню», - розповідає Олена Кононенко.

Може, людину відмовилися перевіряти, бо спеціальних тест-систем просто… немає? Це дивно, адже у міністерстві переконують: ще минулого тижня отримали з-за кордону реактиви для перевірки дев’яти сотень хворих. І терміново виділили ще 67 мільйонів на додаткові системи. Щоправда, в Україну вони потраплять не раніше 10 березня.

Поки влада чекає на нові поставки з-за кордону, українці створили власні тест-системи. Серед розробників - Олександр Коляда. Вірить: уже за місяць його тести можуть запрацювати на повну. «На сьогодні в нас є декілька таких тест-систем. Одні надані ВОЗ, одні закуплені в Німеччині. І дві вітчизняні розробки, які зараз проходять валідацію, одна з них є наша. Це набір реагентів, необхідний для того, щоб виявляти коронавірус. Оператор сидить в спеціальному боксі, який захищає його і матеріали, з якими він працює. Бере з пробірки якусь частину реагентів, змішує і робить певні маніпуляції. Це потребує, звичайно, певного обладнання, це не ті тести, які можна зробити самому», - розповідає він.

За його словами, коштувати це буде, приблизно, 5 тис грн. Але експерт попереджає: будь-які тести на коронавірус у звичайних аптеках – годі й шукати. Поки їх тримають у спеціальних лабораторіях. Туди лікарні мають відправляти аналізи пацієнтів.

На додачу чиновники заявили, що потурбувалися і про спеціальні апарати штучного дихання для важкохворих. І навіть виділили спеціальний санітарний вертоліт. Але якщо все так добре, то чому ж у агента «Грошей» ніхто навіть аналізів не взяв? Можливо, дійсно звернулися «не за адресою»? Відправляємося в спеціалізовану інфекційну лікарню. Тут вже точно мають допомогти. Але…

У приймальному відділенні зачинено, співробітника лікарні немає на місці, «бо вона тут одна». Пізніше на розповідь агента «Грошей», що, мовляв, прилетіла з Італії, чуємо відповідь: «Тут ніхто нічого вам не допоможе. У нас немає нічого».

Як це, «не допоможуть»? Як – «немає нічого»?.. У міністерстві ж переконували, що лікарні всім забезпечені! У пошуках допомоги хоча б десь, зустрічаємо групу лікарів на вулиці. Спочатку вони запевняють, що у них немає, чим перевірити підозру на хворобу, потім пропонують звернулися у поліклініку, а потім просто зауважують: «Біжіть звідси!».

Страх лікарів можна зрозуміти, адже вони і самі не захищені. За кордоном вони працюють у спецкостюмах, які у нас теж нібито є. Але, схоже, тільки на словах.

Виходить, в обох клініках агент «Грошей» не дочекалась ані аналізу, ані бодай огляду. Що ж робити? Може, шукати якійсь ліки самостійно? Дійсно, українці кинулися «вигрібати» із аптек усі противірусні препарати. Але відомий лікар Катерина Амосова зауважує, що специфічних противірусних ліків немає. А витрачати гроші на банальні ліки – просто немає сенсу. Єдиним серйозним захистом могла би бути вакцина. Але…

«Її слід очікувати через декілька місяців, не раніше», - розповідає Олександр Коляда.

Американські вчені сенсаційно заявили, що уже розробили перші зразки вакцини. Але попереду ще ретельні дослідження на добровольцях, перевірка ефективності та безпеки. Відтак, поки що лікарі по всьому світу імпровізують, тестуючи різні медикаменти. В хід ідуть навіть дуже екзотичні способи.

«Наприклад, це ліки проти ВІЛ, два різновиди препаратів, які блокують активність ферменту, який дозволяє вірусу проникнути в клітину. Таким чином, вони обмежують проникнення цього Сovid-19 в клітину, - розповідає Катерина Амосова. - В Китаї використовують Інтерферон Альфа, такий відомий неспецифічний препарат, який діє на імунну систему шляхом інгаляції. І навіть використовують препарат Хронофін і Гідроксіхронофін - це плакфініл, який використовують для лікування малярії».

А поки лікарі експериментують, питання лише загостюється: що робити, якщо у лікарні людину з підозрою на коронавірус навіть приймати не хочуть? Можливо, такого пацієнта врятує приватна медицина? Прямуємо до такої лікарні.

«Я себе погано почуваю, у мене головний біль, кашель, нежить… Я прилетіла з Італії…», - розповідає агент «Грошей» нашу легенду.

«Чудово! Ви були в епіцентрі», - сміється лікар.

Але тест все одно не робить, мовляв, від коронавірусу тестів немає. Вони існують тільки в Америці та в Китаї. В Україні ж ні в приватних, ні в державних лікарнях ними й не пахне.

«Нам сказали боротися звичайними методами, нашими противірусними», - розповідає лікар.

«Хто сказав?», - питаємо.

«Міністерство охорони здоров’я наше чудове», - чуємо у відповідь.

Втім, тут «пацієнта» не відфутболюють. Ставлять діагноз «ГРВІ» та відправляють додому.

«І вже дорогою на домашній карантин я заходжу в іще одну клініку - державну. На щастя, тут мене не бояться, немов прокажену: роблять флюорографію, беруть кров з пальця. І підтверджують ГРВІ», - розповідає Олена Кононенко.

Медсестра запевняє, що коронавірусу в Україні немає. «Але звичайний ГРВІ ніхто не скасовував. Слава Богу, у вас кисневої недостатності немає, хрипів немає, знімок я дивилася. Він чистий», - говорить вона.

Наш експеримент показав: до епідемії навіть столичні лікарні насправді не готові. Спеціальні аналізи не беруть, тест-систем немає, про готовність ізолювати потенційно небезпечного пацієнта взагалі не йдеться. Що казати, якщо навіть самі медики змушені працювати без захисту.

Відтак, головне питання: що ж робити простим українцям, аби захиститися?

Кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв запевняє, що треба робити те ж саме, що ви б робили для профілактики грипу чи інших ГРВІ. «Це працює! Уникайте масових скупчень людей, більше бувайте на свіжому повітрі, намагайтеся підтримувати свій імунітет на належному рівні, повноцінно харчуйтесь», - підкреслює він.

Коронавірус завойовує Європу. Греція, Італія, Польща, а сьогодні ще й Чехія – хвороба підбирається ближче до наших кордонів і вона їх пройде – це лише питання часу, вважають епідеміологи. Але головне - не панікуйте. Світовий досвід – передусім, кількість вилікуваних – свідчить, що успішно боротися із коронавірусом можна.

Олена Кононенко, Тетяна Стежар