Недешеве "задоволення". Скільки коштує лікування коронавірусу в українських лікарнях

Вадим віднедавна – зірка фейсбуку. Чоловік підхопив вірус на відпочинку в Австрії, потрапив в лікарню в Житомирі, і розповідає з палати про життя хворого, як воно є. Почав із пошуків експрес-тесту. «Мене повідомили, що цей тест коштує 500 грн. І 250 грн я зобов’язаний заплатити як благодійний внесок», - говорить він.

Майже з порогу чоловіку у комунальній лікарні нарахували до сплати 750 гривень. Але платити Вадим… відмовився: «Я прочитав, що експрес-тести закуплені за державні гроші та відмовився».

На цьому – все. Безкоштовне лікування, яке ще потрібно відстояти, завершується. Аби подолати хворобу, ліки йому довелося купувати самому. «Мені сказали: «Ось рецепт, купуйте ліки». Я дав гроші санітарці, вона пішла й купила… Кінцева сума на сьогодні – 1400 грн», - розповідає Вадим.

Йому пощастило у тому, що захворювання протікало в легкій формі, і чоловік попросив лікарів відпустити його додому.

«Я запропонував адміністрації лікарні відпустити мене на подальшу самоізоляцію, щоб не займати чуже місце і щоб не вражати медичних працівників. Мене звинуватили в тому, що я хочу втекти і залишили цілодобовий наряд поліції. Дивіться, це моя персональна охорона. Це, напевно, для того, щоб я не втік з лікарні», - говорить він.

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Майже два тижні під наглядом лікарів та поліцейських, симптоматичне лікування на 1400 гривень і, нарешті, дім. За декілька днів на Вадима чекає повторний тест на коронавірус, аби переконатися в тому, що він не буде заражати оточуючих.

А от одеситу Шахіну Асадову пощастило менше. У перші дні госпіталізації дружині хворого довелося віддати з власної кишені понад 20 тисяч гривень.

«Лікарі виписали препарати, які коштують нереально великих грошей. Нереально великих!», - розповідає чоловік.

Лише тільки за один імуностимулятор він заплатив 17 тисяч гривень! І це при тому, що інфекціоністи попереджають: зовсім не факт, що навіть такі коштовні ліки допоможуть.

«Це все по-пе-ре-дньо. На сьогодні не існує жодного препарату, який можна рекомендувати і сказати, що буде 100% ефективний», - розповідає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Про своє дорогоцінне лікування коронавірусу розповідає і актриса Вікторія Козлова. У березні вона разом із родиною повернулася з відпочинку у Куршавелі. «Я дізналася про те, що у мене коронавірус, на 21 перший день, як мені стало зле. Я три тижні хворіла на коронавірус і про це не знала!», - розповідає вона.

Як тільки жінка відчула перші симптоми недуги, вона одразу звернулася у приватну клініку. Експрес-тест за 1,5 тисячі гривень показав негативний результат, і лікарі поставили діагноз ГРВІ.

«Я відчувала слабкість і біль у м’язах, особливо у попереку. Приблизно через 5 днів у мене зникло відчуття смаків та запахів. Я буквально вмовила лікаря зробити мені КТ. Він спочатку відмовлявся, тому що флюорографія у мене була нормальна», - говорить жінка.

Попри цілком нормальну флюорографію, КТ показує двосторонню пневмонію. «Мене одразу повернули клініку, зробили ПЛР-тест. Через те, що у мене виявили пневмонію, ПЛР-тест мені зробили безкоштовно, навіть у приватній клініці», - каже Вікторія.

Експерти розповідають, що помилкові результати експрес-тестів, на які держава витратила більше 7 мільйонів гривень, досить поширена проблема. Як правило, на початку хвороби ці тести показують негативний результат.

«Принцип їхньої роботи базується на виробленні антитіл. Антитіла виробляються у людини десь на 5-10 день після хвороби. На перших етапах хвороби воно взагалі нічого не покаже. Ці тести можуть бути корисними при виписці людини, щоб пересвідчитися, що у неї сформувався імунітет», - розповідає екс-головний санітарний лікар України Святослав Протас.

Скільки таких неточних результатів отримали українці перед тим, як дізнатися про коронавірус, точної цифри ніхто не знає. Тому сьогодні так важливо максимально самоізолюватися, аби потім не витрачати власні гроші на лікування.

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«Я би хотіла до всіх звернутися і сказати: навіть якщо у вас не такі симптоми, навіть якщо ви себе відчуваєте здоровою людиною, краще будьте вдома на карантині!», - говорить Вікторія Козлова.

Сьогодні вона продовжує боротися з вірусом. І підраховує, скільки грошей пішло на лікування: «Наразі витратила 7 тисяч грн, враховуючи всі консультації в приватній клініці, всі маніпуляції та експрес-тест. Я сподіваюся, що за все лікування сплачу десь 10 тисяч грн».

Особливо цікаво те, що, виявляється, іноді лікування пацієнтів з COVID-19 у приватних столичних клініках коштує дешевше, ніж у комунальних лікарнях у регіонах. Адже, за словами Святослава Протаса, в останніх просто фізично може не бути тих препаратів, які потрібні. А у місцевої влади фізично може не бути на них коштів. В українських реаліях на безкоштовне лікування від коронавірусної хвороби можна розраховувати хіба що у столиці, констатує експерт.

«Місто Київ може собі дозволити, воно має профіцитний бюджет і воно може собі дозволити набагато більше, ніж можуть собі дозволити такі міста як Житомир, де місцевий бюджет є дефіцитним», - розповідає Протас.

Не пощастило не захворіти, але пощастило вилікуватись киянину Павлу. Як часто буває, про свій діагноз чоловік дізнався не одразу. Експрес-тест показує негативний результат, лікарі у приватній клініці спочатку ставлять гострий синусит. І вже потім виявляється – у чоловіка двостороннє запалення легень. Швидка одразу привозить Павла в Олександрівську лікарню.

«Мене навіть з вулиці доставили до моєї палати. Лікарі заходили теж з вулиці. Наприклад, сестра, коли все зробила, йшла до маленької кімнати, там знімала всі ці речі, і йшла у відділення. Кожний раз вони так робили», - розповідає Павло Пуськов.

Все лікування надавалося Павлу за бюджетні кошти: «Всі ліки надавалися безкоштовно. Лікар тільки запитав: «Чи можете ви знайти «Плаквеніл»?».

Препаратом, який прописали Павлу, вже десятки років лікують пацієнтів із малярією. А відтепер його прописують і хворим на коронавірусну хворобу.

«Це краще, ніж нічого. На сьогодні нічого більш ефективного поки що не знайшли. Якщо людина між життям та смертю, якщо прогноз песимістичний, треба використовувати всі методи, які в нас є», - каже лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Група антималярійних препаратів, ліків проти ВІЛ-інфекції та артриту офіційно увійшли в новостворений український протокол лікування пацієнтів з COVID-19. Про антималярійні медикаменти говорив в ефірі «Право на владу» міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про цілющі якості препарату, спираючись на новий американський досвід, заявляв і президент США Дональд Трамп.

Але українські експерти попереджують: вся інформація щодо властивостей препарату під час COVID-19 - попередня.

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«Це не якась рятівна пігулка. Це експериментальне лікування. Будь-які препарати мають побічні ефекти, і цей - не виключення. Такі препарати важко переносяться хворими. Не треба бігати по аптеках, скуповувати ці препарати пачками. Наразі ми ще не можемо сказати на 100%, наскільки вони будуть ефективні», - підкреслює Юрій Жигарєв

«Ми не можемо робити висновки, що саме ці ліки допомогли. І в більшості випадків активізуються наші захисні сили, сили організму, які не треба недооцінювати», - говорить ректорка Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерина Амосова.

Чи антималярійний препарат, чи традиційне лікування пневмонії антибіотиками, а скоріше - все разом, поставили Павла на ноги досить швидко, за десять днів. Сьогодні він - один із небагатьох в Україні, хто остаточно переміг коронавірус.

Після прийняття протоколу лікування коронавірусної хвороби лікарі прогнозують, що дістати експериментальні ліки в аптеках буде надто складно, або й неможливо. Але міністр охорони здоров’я заспокоює: першу партію необхідних ліків Україна вже закупила. 2250 упаковок одного з препаратів вже відправилися у регіональні лікарні, ще 750 залишаться у Києві для швидкого реагування.

Крім того, українські фармакоманії, можливо, найближчим часом і самі зможуть виготовляти ці ліки.

«Буде дуже добре, якщо ініціатива наших вітчизняних виробників буде підтримана на державному рівні, і ми будемо мати свої препарати, тим більше, що цю проблему ми підіймаємо з інфекціоністами вже багато років», - розповідає Юрій Жигарєв.

А поки ми цього лише чекаємо, найкраща порада: бережіть себе і близьких. І оскільки безкоштовного лікування усім держава, на жаль, не гарантує, будьте готовими заплатити.

Ксенія Костенко, Тетяна Стежар