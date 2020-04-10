Труднощі тестування. Чому Україна масово не проводить тести на COVID-19

Леся Радковська

Сьогодні увесь світ шукає найкращі методи для боротьби з Сovid-19.Медичні працівники мають чіткі алгоритми дій під час цієї пандемії: кому і коли робити тестування, а також щодо госпіталізації і проведення лікування. Чому? Тому, що усім підряд зробити тестування методом ПЛР неможливо, а це - єдиний метод, який офіційно підтверджує чи заперечує діагноз Сovid-19.

Метод ПЛР виявляє вірус навіть в інкубаційному періоді, у безсимптомних хворих, та має високу точність.А тестування швидкими тестами не дає такої точності і визначити антитіла можна лише після п’яти (найточніше – семи, або й десяти) днів хвороби.Тобто застосування до цього терміну є недоцільне. І навіть якщо експрес-тест буде позитивним, то потрібне підтвердження методом ПЛР.

У багатьох розвинутих країнах проводять тестування лиш важким хворим та тим, хто мав покази до госпіталізації

Кому в Україні роблять тестування? Це хворі особи з симптоматикою Сovid-19, хто госпіталізований (середньо-важкі чи важкі форми хвороби). А також контактні особи з інфікованими.Медичні працівники опитують хворих згідно з чіткими, визначеними заздалегідь, пунктами і, таким чином, проводять епіданамнез та виявляють контактних осіб. Якщо діагноз підтвердився лабораторно, працюють і з цими контактними особами. Тому важливо говорити лікарю правду і відповідати чесно, оскільки це допоможе визначити осіб, яким необхідна самоізоляція і контроль за своїм здоров’ям.

Україна не єдина, хто не проводить масове тестування. У багатьох розвинутих країнах проводять тестування лиш важким хворим та тим, хто мав покази до госпіталізації. Адже людям з легкими формами Соvid-19 чи контактним особам потрібно дотримуватись самоізоляції 14 днів та правил гігієни і порад щодо нерозповсюдження вірусу.

Загалом, більшість людей матиме легкий чи безсимптомний перебіг захворювання,але ми усі разом маємо думати про тих, хто у групі ризику!

Саме режим карантину та самоізоляції хворих/контактних осіб допомагає уникнути перенавантаження медичних закладів та медичних працівників (бо медики теж хворіють і дуже велика кількість інфікується).

Якщо людина безсимптомний носій, або має легкий перебіг хвороби, то все одно їй потрібні ті ж самоізоляція та дотримання режиму карантину

Легкі форми Сovid-19 можуть і мають лікуватись амбулаторно, потрібно лише тримати зв’язок з сімейним лікарем. Важким - потрібна додаткова оксигенація та апарати ШВЛ. Однак, як всі знають, цих апаратів і таких ліжок мало не лише в Україні, але, як показали останні місяці, у більшості країн.

Що ж до статистики виявлення інфікованих, вона у нас не є точною, як і всюди. Адже тестувати все населення країни методом ПЛР - дорого і не доцільно. Якщо людина безсимптомний носій, або має легкий перебіг хвороби, то все одно їй потрібні ті ж самоізоляція та дотримання режиму карантину. Робити ж швидкі тести, щоб себе заспокоїти, або «най буде», не потрібно. Адже для тестування є чіткі покази. Та й, як вже сказано вище, тестування експрес-тестами не завжди є точним.

Деталі – коли робити, кому робити, як робити, де робити, для чого робити – важливі і мають значення.

Крім того, хочу зауважити, що не слід купувати тести в Інтернеті самостійно. Адже вони не сертифіковані. Та й взагалі не зрозуміло, хто і де їх виробляє і чи саме вам «пощастить» придбати підробку.

А от дотримуватись простих правил ми можемо усі. Це діє і абсолютно безкоштовно.

Будьте здорові!

Леся Радковська, лікар-інфекціоніст, сімейний лікар