Андрій Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві.

Слідчий Державного бюро розслідувань у справах Майдану Андрій Єна помер від COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

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«11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування», - йдеться в повідомленні.

Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва. Він організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної сотні по цьому епізоду, координував велику кількість учасників, експертів, працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео.

«Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану. Висловлюємо співчуття і підтримку близьким, друзям, колегам», - наголосили у групі.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 9832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Справа Майдану: що відомо

3 грудня 2019 року Рада остаточно ухвалила закон про перезапуск ДБР та розблокувала розслідування справ Майдану.

Окремо депутати проголосували за поправку №318 до законопроєкту про ДБР, яка дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу. За неї проголосували 334 депутати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри видачу в ОРДЛО обвинувачених в розстрілах 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській екс-«беркутівців», справи Майдану будуть доведені до кінця.

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Автор: Костянтин Гончаров