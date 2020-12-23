Повторні випадки захворювання на коронавірус можуть вказувати на те, що COVID-19 може залишатися в організмі людини на тривалий час, якщо не назавжди.
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Про це в ефірі Апостроф TV заявила лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.
"Тобто, потрапляючи один раз, він (коронавірус, - ред.) у нас залишається, як, наприклад, герпес. І він може активізуватися при імунних зниженнях через стреси або переохолодження. Це ще не довели, але все ще попереду", - зазначила вона.
Лікар нагадала, що для лікування COVID-19 не потрібні антибіотики, вони можуть тільки нашкодити, якщо коронавірус протікає без супутньої бактеріальної інфекції.
"Всі ніби шкодують свою печінку, але в такому випадку люблять їсти антибіотики. Ви вирощуєте в своєму організмі полірезистентні бактерії... Коли настане необхідність приймати антибіотики, велика ймовірність того, що вони просто можуть не подіяти", - підкреслила Гук.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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