Лікар розповіла, як не треба лікуватися від коронавірусу.

Повторні випадки захворювання на коронавірус можуть вказувати на те, що COVID-19 може залишатися в організмі людини на тривалий час, якщо не назавжди.

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Про це в ефірі Апостроф TV заявила лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

"Тобто, потрапляючи один раз, він (коронавірус, - ред.) у нас залишається, як, наприклад, герпес. І він може активізуватися при імунних зниженнях через стреси або переохолодження. Це ще не довели, але все ще попереду", - зазначила вона.

Лікар нагадала, що для лікування COVID-19 не потрібні антибіотики, вони можуть тільки нашкодити, якщо коронавірус протікає без супутньої бактеріальної інфекції.

"Всі ніби шкодують свою печінку, але в такому випадку люблять їсти антибіотики. Ви вирощуєте в своєму організмі полірезистентні бактерії... Коли настане необхідність приймати антибіотики, велика ймовірність того, що вони просто можуть не подіяти", - підкреслила Гук.

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Автор: Андрій Василюк