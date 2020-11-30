У Міністерстві охорони здоров'я закликають громадян не займайтеся самопризначенням антибіотиків для профілактики чи навіть після встановлення діагнозу COVID-19 та довіряти своїм лікарям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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"На фоні епідемії коронавірусної хвороби у нас значно зростають продажі антибіотиків в аптеках та збільшується використання антибіотиків в закладах охорони здоров'я, у тому числі і в тих, що надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою", - зазначив він.
Ляшко підкреслив, що МОЗ додатково в резерв для лікарень, які приймають хворих на COVID-19, перерозподіляє 400 тис. флаконів меропенему та 700 тис. пігулок амоксициліну.
"Ці антибіотики будуть перебувати в резерві для того, щоб лікувати хворих з коронавірусом, якщо це буде необхідно. Але хотів би нагадати усім: беручи в руки антибіотик, пам'ятайте, що це невідновний ресурс людства. Сьогодні у нас чергова загроза - формування антибіотикорезистентності. Загроза, яка показує, що в разі безконтрольного використання антибіотиків, людство може втратити такий неоціненний ресурс як антибіотикотерапія", - заявив Ляшко.
Він наголосив, що навіть встановлення діагнозу COVID-19 не є прямою підставою для застосування антибіотиків.
"Довіряйте своїм лікарям, не займайтеся самопризначенням антибіотиків. Оскільки антибіотики призначаються лише тоді, коли є докази того, що до вірусної інфекції приєдналася бактеріальна. Закликаю: жодного профілактичного призначення антибіотиків", - підкреслив заступник міністра.
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