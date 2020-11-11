Лікарі розповіли про види антисептиків і правильне використання для профілактики COVID-19.

Обробка рук антисептичним засобом визнана лікарями одним з найефективніших засобів захисту від коронавірусу. Антисептики потрібно використовувати разом з іншими методами профілактики: медичними масками, рукавичками і дотриманням дистанції. Всі ці заходи в комплексі значно знизять ризик підхопити інфекцію.

Які бувають антисептики для рук

Виділяють два основних види антисептиків: на основі спирту і безспиртові. Спиртові антисептики зазвичай виготовляють на основі етанолу. Ця речовина руйнує структуру вірусу і ефективно з ним бореться. Безспиртові засоби зазвичай виробляються на основі хлору. Вони ефективні проти мікробів, але не вірусів.

Як вибрати антисептик для рук

Для профілактики коронавірусу вибирайте засіб на основі спиртуз концентрацією не менше 60%. Інші антисептики не зможуть повністю знищити вірус. Вибирайте засіб з ефірними маслами, гліцерином або соком алое - вони зволожують шкіру і знімають поразнення.

Антисептик або мило

Миття рук з милом (якщо воно виконане правильно) і використання антисептика мають приблизно однакову ефективність. Але більшість лікарів впевнені, що антисептики трохи краще справляються з вірусом, однак не повністю вбивають бактерії.

При цьому антисептик не можна використовувати на сильно брудних руках - спочатку їх потрібно вимити. Також мити руки з милом потрібний перед їжею і після туалету.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що мило і антисептик є взаємозамінними, і радить мити руки з милом там, де це доступно, а в інших місцях використовувати антисептик.

Коли потрібно дезінфікувати руки

Читайте такожЯк зробити антисептик для рук вдома: прості рецептиПід час пандемії в наступних ситуаціях потрібно знезаразити руки. При цьому не важливо, помиєте ви руки з милом або використаєте антисептик.

Після того як ви висякалися або чхнули.

Після виходу з громадських місць.

До і після їжі.

Після дотику до будь-яких поверхонь поза домом.

Після повернення додому.

Після контакту з тваринами.

Також привчіть дітей обробляти руки в таких умовах. Слідкуйте за тим, щоб дитина не проковтнула засіб.

Як правильно користуватися антисептиком

Нанесіть засіб на долоню однієї руки, з розрахунком на обидві руки. Потріть руки один об одного, покрийте засобом всю шкіру до кистей. Також протріть шкіру між пальцями і на нігтях. Розтирайте руки не менше 60 секунд, поки засіб повністю не висохне.

Як захистити шкіру від сухості

Часте миття рук і використання антисептика сильно сушить шкіру. Використовуйте зволожуючий крем або гель для шкіри, щоб позбутися від сухості. Наносити крем потрібно на сухі руки після обробки.

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Автор: Катерина Пулатова