Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що планує вакцинуватися за власні кошти.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, чи планує робити щеплення від коронавірусу.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Арахамія нагадав, що він та його заступник Олександр Корнієнко перехворіли на COVID-19.

"Олександр Сергійович (Корнієнко - УНІАН) і я вже маємо антитіла. Але ж вони тільки декілька місяців працюють... Якщо можна вакцинуватися, точно буду вакцинуватися. Але буду вакцинуватися за гроші. Тому що не хочу забирати безкоштовну вакцину від тих людей, які не можуть собі це дозволити", - зазначив Арахамія.

Він додав, що усіх членів своєї родини вакцинуватиме за власні кошти.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні готуються до старту вакцинації від COVID-19 навесні 2021 року.

У березні очікується поставка в Україну першої партії вакцин у кількості 8 млн доз у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Тетяна Поляковська