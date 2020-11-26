Вона зазначила, що в першу чергу вакцина має бути доступною для "першої групи ризику".

8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, які можуть бути передані Україні, не покриють всі потреби громадян країни. Але знайдуться і ті, хто не захоче робити вакцинацію.

Про це в ефірі Апостроф Live заявила лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Вона зазначила, що в першу чергу вакцина має бути доступною для "першої групи ризику".

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"Але вакцинація має бути доступною для першої групи ризику, першої ланки, яка знаходиться безпосередньо в осередку інфекції. Так, це дійсно лікарі і медичний персонал, який хоч якось треба захистити на сьогоднішній день. Це група ризику там, де є масові колективи, хто безпосередньо перебуває в спілкуванні і постійному контакті з коронавірусною інфекцією", - сказала вона.

За словами лікаря, також списки пацієнтів становитимуть дільничні сімейні лікарі. У них увійдуть пацієнти, у яких високі ризики появи ускладнень при зараженні.

При цьому вона впевнена, що в Україні також будуть і противники щеплень від коронавірусу, як це відбувається і з іншими вакцинами.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк