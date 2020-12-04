Рішення, куди везти пацієнта, повинен ухвалювати диспетчер.

В Україні пацієнтів з важкою формою коронавірусу іноді везуть у вже заповнені лікарні через недотримання розроблених маршрутів для "швидкої допомоги".

Про це розповів лікар, президент асоціації анестезіологів Сергій Дубров в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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"Якщо говорити про маршрути пацієнтів, то теоретично вони розроблені - і в більшості регіонів вони працюють. Але я неодноразово навіть сам був свідком, коли бригада екстреної медичної допомоги везе до найближчого закладу пацієнта, бо пацієнт важкий. А в тому закладі просто немає вільного ліжка і немає кисню. Хоча в 20 км є заклад з киснем, який забезпечений персоналом і вільними ліжками. Тобто, глобально маршрути розроблені, але не завжди на низькому рівні ці маршрути дотримуються", - пояснив він.

Лікар уточнив, що в конкретному прикладі стався збій на рівні бригади екстреної допомоги, яка вирішила везти пацієнта до найближчої лікарні. Згідно з правилами, вирішувати це повинен диспетчер.

"У більшості випадків так і відбувається, але є винятки", - додав лікар.

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Автор: Юрій Годован