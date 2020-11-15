За словами медикині, проблема не тільки з ліжками, але і з лікарями та наявністю кисню в лікарнях.

В разі відсутності місць для хворих на COVID-19 в лікарнях єдиним виходом може стати запровадження повного локдауну.

Таку думку в коментарі "Обозревателю" висловила лікарка-імунологиня, доктор медичних наук Алла Волоха. За її словами, проблема не тільки з ліжками, але і з лікарями та наявністю кисню в лікарнях.

"Якщо ми розглядаємо з медичної точки зору, то для нас це було б рекомендовано. Я не знаю, на скільки вистачить резервів, і коли почне зростати смертність, то може бути пізно", – зауважила вона.

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"Якщо пацієнтів буде нікуди госпіталізувати, то іншого виходу, напевно, немає. Проблема не тільки з ліжками, але і з лікарями, і кисень теж не у всіх клініках знайдеш. Варто було б задуматися про локдаун, тому що, я думаю, вже не всім можна надати допомогу", – додала медичка.

За її оцінками, "локдаун на 2-3 тижні, напевно, дасть якийсь ефект, а запровадити його надовго взагалі нереально, тому що ми не можемо зупинити все наше життя". Як пояснила лікарка, цей період дозволить зменшити поширення інфекції і "контролювати її хоч трохи".

Разом з тим лікарка не стала називати оптимальну тривалість локдауну. "Мені складно сказати, який оптимальний термін, тому що йде зима, а це означає зростання захворюваності", – пояснила вона.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк