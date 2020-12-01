Секретар РНБО вважає, що поточний тиждень є ключовим для майбутніх рішень щодо рівня стримування коронавірусу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що не хотів би запровадження повного жорсткого карантину на новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам.

"Я дуже не хотів би, щоби на Новий рік у нас був локдаун", - наголосив Данілов.

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Також він зазначив, що у Києві, Одесі та Дніпрі ситуація доволі складна. "Але є території, де навіть є зниження відсотків зараження щодо минулого", - сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що станом на вчора, 30 листопада, у порівнянні з попереднім понеділком показники зараження коронавірусом в певних регіонах становлять менший результат, а саме мінус 9,1%. "У нас сьогодні, вівторок до вівторка минулого тижня, скажімо так, майже однакова різниця в 48 осіб", - сказав Данілов.

"Для нас цей тиждень є ключовим. Ми подивимося - середа, четвер, п'ятниця, які будуть всі ці (показники)", - додав Данілов.

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Автор: Віталій Саєнко