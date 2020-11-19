Вона зазначила, що в Україні згодом може постати проблема нестачі лікарів.

Ситуація із коронавірусом в Україні може дійти до такої точки, що доведеться запроваджувати тотальний карантин.

Таку думку висловила доктор медичних наук, професор, лікар-педіатр Марина Маменко в ефірі телеканалу «Україна 24». Вона також зазначила, що в Україні згодом може постати проблема нестачі лікарів.

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«Як лікар хочу сказати, боюся, у нас не буде іншого виходу, як піти на тотальний локдаун. У своїй стрічці у Фейсбуці я бачу некролог лікарів, медпрацівників і некрологи членів родин. І я знаю, що вже зараз люди скаржаться, що вони не мають доступу до лікарень, не виїжджає швидка, не вистачає кисню. Це вже абсолютні реалії. І ми не зможемо іншим способом зараз вирішити цю ситуацію. Ми не можемо збільшити кількість лікарень. Навіть якщо ми побудуємо таке диво як у Китаї на початку пандемії – там нікому буде працювати», - заявила лікарка.

Вона наголосила, що в Україні вже не вистачає лікарів для обслуговування нових хворих.

«Людський ресурс – це те, що не поновлюється ані за день, ані за місяць, ані за рік. Ми просто не встигнемо підготувати лікарів – молодший, середній персонал – які будуть працювати в новій лікарні навіть якщо ми збільшимо кількість місць. В інших країнах карантин вихідного дня використовують як додатковий захід, але це якщо люди виконують всі правила карантину у будь-який день. В Україні населення цих правил не дотримується, тому ефекту від просто карантину вихідного дня не буде», - зазначила Маменко.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк