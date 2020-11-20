Експерт також відповів на питання, чи можна з появою вакцини від коронавірусу скасовувати карантин.

В разі запровадження нового тотального карантину в Україні навантаження на систему охорони здоров'я може зменшитись не одразу, а через кілька тижнів після його початку.

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Про це розповів інфекціоніст Андрій Алфьоров в ефірі каналу "Україна 24". Він вважає, що немає сенсу розглядати карантин вихідного дня як підготовку для нового локдауну.

"З медичної точки зору розглядати це як підготовку я не бачу сенсу. Або вводити повний локдаун, або не вводити. Якісь напівзаходи тут зовсім недоречні. Якщо говорити в медичному плані, повний локдаун зменшить навантаження на систему охорони здоров'я, і ​​то не відразу, а через кілька тижнів після локдауна", — сказав він.

Також Алфьоров відповів на питання, чи можна з появою вакцини від коронавірусу скасовувати карантин.

"Абсолютно ні. Я дуже сумніваюся, що це буде та вакцина, яка дасть 100%-ний імунітет і назавжди. По-друге, я сумніваюся, що ця вакцина буде діяти після першої дози. Майже всі відомі потенційні вакцини мають першу і другу дозу, і тільки після другої почне вироблятися імунітет. Не факт, що він (імунітет — ред.) виробиться у всіх, кому ввели вакцину; не факт, що він збережеться на довгий час. Крім того, скільки людей потрібно охопити, щоб з'явився такий-сякий колективний імунітет? Тому поява вакцини не зможе зняти повністю карантинні обмеження", — сказав він.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром заявив, що вже у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк