У МОЗ також зазначили, що невдовзі стане зрозумілим, наскільки ефективним виявився карантин вихідного дня.

Запровадження жорсткого карантину можна буде уникнути, якщо усі будуть дотримуватись протиепідемічних норм.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24". Він також зазначив, що невдовзі стане зрозумілим, наскільки ефективним виявився карантин вихідного дня.

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"Я ще раз наголошую: ваше і наше головне завдання - дотримуватись протиепідемічних норм. Носіть маски на обличчі, дотримуйтесь соціальної дистанції, тоді не треба буде вводити ніяких жорстких локдаунів. Прогнози показують - якщо люди будуть носити маски на обличчі, впродовж трьох тижнів рівень і кількість випадків коронавірусної хвороби знизиться в рази. Система охорони здоров'я буде справлятися з усіма цими випадками", - заявив він.

На запитання, коли можна буде оцінити ефективність карантину вихідного дня, заступник міністра відповів:

"Через тиждень ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні так, як там прописано - не порушувати карантинні обмеження і не ставати хитрішим за когось. Це відповідальність усіх, в тому числі і соціальна відповідальність бізнесу".

Карантин вихідного дня в Україні

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Автор: Андрій Василюк