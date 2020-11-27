Запровадження жорсткого карантину можна буде уникнути, якщо усі будуть дотримуватись протиепідемічних норм.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24". Він також зазначив, що невдовзі стане зрозумілим, наскільки ефективним виявився карантин вихідного дня.
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"Я ще раз наголошую: ваше і наше головне завдання - дотримуватись протиепідемічних норм. Носіть маски на обличчі, дотримуйтесь соціальної дистанції, тоді не треба буде вводити ніяких жорстких локдаунів. Прогнози показують - якщо люди будуть носити маски на обличчі, впродовж трьох тижнів рівень і кількість випадків коронавірусної хвороби знизиться в рази. Система охорони здоров'я буде справлятися з усіма цими випадками", - заявив він.
На запитання, коли можна буде оцінити ефективність карантину вихідного дня, заступник міністра відповів:
"Через тиждень ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні так, як там прописано - не порушувати карантинні обмеження і не ставати хитрішим за когось. Це відповідальність усіх, в тому числі і соціальна відповідальність бізнесу".
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
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