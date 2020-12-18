Медик відповіла на популярне питання про коронавірус.

Людина не може заразитися одночасно грипом і коронавірусом COVID-19.

Про це в коментарі виданню "Факти" сказала завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського доктор медичних наук професор Алла Мироненко.

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"Побоювання, що людина може заразитися одразу двома небезпечними вірусами, марні. Природа задумала так, що два збудника при потраплянні в одну клітину не уживаються. Імунна система реагує на вторгнення вірусу виробленням захисного білка — інтерферону, що заважає проникненню в клітину інших вірусів", - пояснила медик.

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Автор: Андрій Василюк